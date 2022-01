PSG: Messi a eu du mal à se remettre du Covid et devrait manquer Brest samedi

Dans un post Instagram, Lionel Messi révèle avoir eu besoin d'un peu plus de temps que prévu pour se remettre de son test positif au coronavirus. Le PSG devrait affronter Brest sans lui ce samedi lors de la 21e journée de Ligue 1.

Il se dirige vers un forfait. S’il est rentré en France la semaine dernière après avoir été touché par le coronavirus durant la trêve internationale, Lionel Messi devrait manquer la réception du Stade Brestois (21h), samedi, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Il a déjà manqué les deux dernières rencontres des Parisiens : la victoire à Vannes (4-0) le 3 janvier en 16es de finale de la Coupe de France, et le nul concédé à Lyon (1-1) dimanche dernier en championnat. Mauricio Pochettino en dira sans doute plus sur son état de forme vendredi en conférence de presse.

Messi a "hâte de revenir"

Dans un post Instagram ce jeudi, Messi a révélé avoir eu besoin d’un peu de temps pour se remettre du coronavirus. "Comme vous le savez, j'ai eu le Covid et je voulais vous remercier pour tous vos messages et vous dire que ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais mais j'ai presque récupéré et j'ai vraiment hâte de revenir sur le terrain. Je m'entraîne ces jours-ci pour être à 100%. De très beaux défis arrivent cette année et j'espère que nous pourrons nous revoir très bientôt", a confié le septuple Ballon d’or, dont le dernier match remonte au 22 décembre (1-1 à Lorient). En 16 apparitions cette saison toutes compétitions confondues, il totalise six buts (cinq en Ligue des champions, un seul en Ligue 1) et cinq passes décisives (toutes en championnat).

C'est donc sans Neymar, toujours convalescent un mois et demi après son entorse à la cheville gauche, et probablement sans Messi, que les hommes de Pochettino tenteront de renouer avec la victoire ce week-end après deux matchs nuls en Ligue 1. Avant d'accueillir les Brestois, ils comptent onze points d'avance sur leur dauphin, l'OGC Nice, qui lancera cette 21e journée vendredi face au FC Nantes.