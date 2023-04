PSG: Messi a invité un fan qui a attendu dix heures devant chez lui

Un fan s’est spécifiquement rendu à Paris pour rencontrer personnellement Lionel Messi. Après avoir attendu dix heures devant la résidence de la star, il a pu réaliser son rêve.

Lionel Messi (35 ans) est idolâtré jusque sur le seuil de sa porte. Juan Polcan, fan depuis toujours de la légende argentine, s’est ainsi lancé le rêve fou de rencontrer l’attaquant du PSG chez lui. Ce joueur de futsal au sein de l’équipe italienne IBS Le Crete a même obtenu quelques jours de congés pour rejoindre la capitale française la semaine dernière. Il s’est ainsi rendu tôt un matin à proximité de l’adresse française de Messi, dont il n’avait qu’une vague idée.

"Il m'a fait un câlin et il a signé un autographe sur mon bras"

"J'ai cherché sur Internet, mais il n'y a littéralement aucune trace, confie le fan au site argentin Infobae. J'ai pu me la procurer chez un coiffeur qui est allé lui rendre visite et habite à Paris. Il ne m'a pas dit exactement non plus, mais il m'a dit plus ou moins où c'était. Quand je suis arrivé à 8 heures du matin dans la zone, il m'a fallu environ 45 minutes pour le trouver."

Il s’est alors posté sur un trottoir en face de la résidence du septuple Ballon d’or (à Neuilly-sur-Seine) avant d’entamer une très longue attente. "Je me suis assis pour attendre à 9 heures du matin quand j'ai vu qu'il allait s'entraîner, confie Juan Polcan. Au début il était seul et vers midi un autre garçon l'a rejoint pour lui apporter un tableau incroyable. Quand il est revenu vers 13h, je ne pouvais même pas m'approcher, mais je suis sûr qu'il m'a vu. J'ai attendu jusqu'à 15h30. Antonela (Roccuzzo, sa femme) est sortie de la maison, a baissé la vitre de la voiture, nous a parlé avec les meilleures intentions et nous a dit qu'elle allait chercher ses enfants. Trois heures plus tard, il est apparu mais il ne m’a pas donné l’occasion (de le rencontrer)."

Le joueur de futsal confie avoir commencé à se résigner. "Le vigile a commencé à me dire qu'il allait appeler la police mais je n'ai pas pu abandonner car je m’étais organisé pour passer deux jours à Paris pour venir chercher Lionel", explique-t-il. Son abnégation a fini par payer puisqu’Antonela a "surgi de nulle part" pour l’inviter, lui et son ami à entrer après dix heures d’attente. "La première chose que je vois, c'est Messi debout devant moi en short, chaussons et il nous dit 'bonjour', poursuit-il. C'était un moment incroyable. Je lui ai dit combien je l'aimais, nous avons pris les photos, il a signé le maillot du club de futsal où je joue, il m'a fait un câlin et il a signé un autographe sur mon bras. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais nerveux, mon bras tremblait comme jamais et Lionel m'a calmé pour que la signature se passe au mieux."



Il a rendu ce coup de feutre indélébile en se rendant littéralement sous l’Arc de triomphe pour se faire tatouer sur un banc. Le supporter de Messi a quitté Paris avec des étoiles dans les yeux et avec le sentiment du devoir accompli. "IBS Le Crête, mon club de futsal, m'a donné des jours de congé pour essayer de voir Messi à condition que, si je réussissais, je devais dédicacer un maillot", s’est-il amusé. "Mon objectif n'est pas de devenir viral ou quelque chose comme ça, conclut-il. Je veux que les gens découvrent qui il est, sa simplicité, son humilité."