Barça: Xavi réagit aux nouveaux chants du Camp Nou pour Messi

Les supporters du Barça ont de nouveau scandé le nom de Lionel Messi à la dixième minute du match nul face à Gérone (0-0), lundi soir. Xavi, entraîneur et ami de l’Argentin, reconnaît que ce derinier suscite une grande attente.

Pour la deuxième fois en cinq jours, le Camp Nou a de scandé le nom de Lionel Messi à la dixième minute du match du Barça face à Gérone (0-0) en Liga, lundi. Les supporters avaient déjà repris en chœur le même chant mercredi dernier lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi face au Real Madrid (0-4). Deux ans après son départ du club pour le PSG, Messi suscite une grande attente en Catalogne alors que les doutes augmentent sur la suite de son aventure à Paris où il arrive en fin de contrat en juin prochain.

"Leo génère de l'enthousiasme"

A l’issue de la rencontre, Xavi a réagi aux frémissements de tout un stade pour son idole. L’entraîneur est proche de l’Argentin avec qui il a tout gagné comme équipier. Et s’il semble voir d’un bon œil un potentiel retour, il se concentre avant tout sur la quête du titre en Liga où son équipe est en tête avec treize points d’avance sur le Real.

"Les fans apprécient où nous en sommes, explique l’ancien milieu de terrain. Mais il nous manque le titre. Leo génère de l'espoir. Ils scandent son nom depuis deux matchs. Voyons si cela se produit. Nous nous concentrons sur cette saison, nous devons gagner la Liga."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le nom de Messi avait aussi été scandé par le Camp Nou lors du Final Fur de la Kings League, la nouvelle compétition organisée par Gerard Piqué. Plusieurs dirigeants ont publiquement confirmé avoir engagé une réflexion et de conversations pour tenter de faire revenir le septuple Ballon d’or l’été prochain. Selon la Cadena Ser que le président du Barça, Joan Laporta, et le père et représentant de Lionel Messi, Jorge, ont discuté de l'avenir du champion du monde argentin.