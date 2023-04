Mercato: ça continue de discuter entre le clan Messi et le Barça

La Cadena Ser rapporte que le président du Barça, Joan Laporta, et le père de Lionel Messi, Jorge, ont discuté de l'avenir du champion du monde argentin. Pour Laporta, il ne serait pas possible de voir "la Pulga" quitter l'Europe sans qu'un hommage lui soit rendu. Pour autant, il n'aurait pas forcément été question d'un retour de Messi en Catalogne.

Les jours passent et Lionel Messi se rapproche inéxorablement de la fin de son contrat avec le PSG. Au 30 juin prochain, le septuple Ballon d'or sera libre de signer où il le souhaite et si des discussions ont lieu avec Paris en vue d'une éventuelle prolongation, la presse espagnole rapporte depuis plusieurs semaines que "la Pulga" pourrait également faire son retour au Barça.

Un hommage à Messi... avant de le voir rejoindre l'Arabie Saoudite ?

Dans l'émission "Carrusel Deportivo" sur la Cadena Ser, une radio espagnole, il se rapporte que le président du club catalan a rencontré le père de Leo Messi il y a quelques jours. De cet entretien d'une quarantaine de minutes en serait ressorti plusieurs éléments. Tout d'abord, Joan Laporta aurait expliqué à Jorge Messi qu'il n'était pas possible de voir le joueur de 35 ans quitter l'Europe sans qu'un hommage lui soit rendu.

Courtisé par l'Arabie Saoudite, notamment le club d'Al-Hilal, le champion du monde pourrait voir son avenir s'inscrire ailleurs que sur le Vieux-Continent, avec possiblement à la clé le plus gros salaire de l'histoire du foot - 420 millions d'euros par an pour évoluer dans le club rival d'un certain Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Al-Hilal est, pour l'instant, le seul à s'être manifesté avec une offre concrète pour Leo Messi.

Le Barça déclare ses intentions mais ne passe pas encore à l'action

Ensuite, la posibilité d'un retour de l'Argentin chez les Blaugranas n'aurait pas été discuté directement entre Laporta et Jorge Messi, mais des tiers auraient laissé entendre au clan Messi qu'ils allaient bien recevoir une offre du Barça. Cela va dans le sens des dernières déclarations du vice-président du club catalan, Rafa Yuste, il y a quelques jours. "J'aimerais qu'il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis", avait-il admis publiquement fin mars. "Je crois que les histoires de la vie doivent bien se terminer et c'est pourquoi nous avons des contacts avec Messi, bien sûr."

Des propos validés à demi-mots par le directeur du département football, Mateu Alemany, il y a quelques jours. "Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Le respect que l'on a pour lui dans notre maison est indiscutable. On fait ce que l'on a à faire, Messi fait ce qu'il a à faire. Ce qu'il se passera dans le futur, on ne sait jamais". Reste au Barça à trouver la bonne formule financière pour faire revenir l'ancien porteur du numéro 10 au sein du club culé.