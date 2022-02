PSG: "Messi c'est le football", Pochettino défend son joueur après le penalty manqué

Pas épargné par les critiques depuis son match un brin décevant face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-0), Lionel Messi peut compter sur le soutien de Mauricio Pochettino. Pour l'entraîneur du PSG, il reste "le meilleur joueur au monde".

Il l'abord expliqué en espagnol. Puis, pour être sûr que le message passe bien, il l'a redit en français. "Messi, c'est le football", a répété Mauricio Pochettino ce vendredi en conférence de presse. Comme une réponse aux critiques subies par le septuple Ballon d'or pour sa prestation un brin décevante lors de la victoire du PSG face au Real Madrid (1-0), mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

"C’est le meilleur joueur du monde. Si tu veux expliquer le football à quelqu'un, c'est Leo Messi. Le fait de rater un penalty ne va pas affecter sa confiance. C'est impossible. Si quelqu'un dit ça, il ne connaît pas ce sport. Messi, c'est le football. Comme je l’ai dit dans la presse, il a fait un très bon match. Son nombre d’interventions, c’était aussi important pour nous. Il a permis à l'équipe de faire une bonne prestation, de jouer ensemble", a insisté le technicien argentin, à la veille de défier Nantes à la Beaujoire pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

Un match à oublier pour Messi

Un match qui pourrait permettre à l'ancien maître à jouer du Barça de retrouver le sourire après sa soirée compliquée vécue au Parc des Princes. Sans être catastrophique, sa prestation n'a pas été à la hauteur d'un tel rendez-vous. Il a eu du mal à créer, à conserver le ballon, et à se montrer dangereux. Son échec sur penalty devant Thibaut Courtois, alors qu'il y avait encore 0-0, n'a rien arrangé.

"C'est un poids pour le club, a même estimé notre consultant Jérôme Rothen. Ses premiers mois ne sont pas bons. C'est une fausse bonne idée. C'est le meilleur joueur, peut-être, toutes générations confondues que le football ait connu. Il n'empêche que j'en ai marre d'entendre les gens dire qu'on ne peut pas critiquer Messi. Si tu ne gagnes pas le match, t'as une énorme frustration parce que Messi rate le penalty. Un joueur comme Messi, avec le statut qu'il a, c'est dramatique de rater un penalty, c'est la réalité, même si ça peut arriver à tout le monde."

Vivement défendu par les médias argentins, par ses proches et ses amis comme Sergio Agüero, et désormais par son entraîneur, Messi va tenter de tourner la page ce week-end. Marquer son huitième but avec Paris, toutes compétitions confondues, pourrait être un bon début. Solide leader du championnat avec 13 points d'avance sur l'OM et 17 sur Nice, le club de la capitale avait dominé les Canaris à l'aller (3-1), avec le premier but de... Messi en Ligue 1.