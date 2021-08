PSG: Messi dans le groupe face à Strasbourg? Il en aurait fait la demande

Tout juste arrivé à Paris, où il a signé ce mardi son contrat pour devenir la nouvelle star du PSG, Lionel Messi aurait exprimé selon ESPN Argentina sa volonté d'être présent dans le groupe pour la réception de Strasbourg ce samedi au Parc des Princes dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Mais le staff parisien ne serait pas chaud.

Et si Lionel Messi disputait son premier match avec le PSG… dès ce samedi ? Tout juste arrivé de Barcelone et nouveau joueur parisien après avoir signé son contrat ce mardi, au terme d’une première journée dans la capitale française plutôt animée, l’Argentin n’est pas dans une forme optimale après quelques vacances bien méritées à la suite de sa victoire – sa première sous le maillot de l’équipe nationale – avec l’Argentine lors de la Copa America.

Mais il serait très motivé à l’idée de débuter le plus vite possible sous ses nouvelles couleurs. Selon le journaliste Diego Monroig, qui travaille pour ESPN Argentina, le nouveau joueur parisien aurait demandé à faire partie du groupe pour la réception de Strasbourg ce samedi (21h) dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, un match qui semblait plutôt devoir servir de cadre à sa présentation aux supporters du PSG et pour lequel le prix des places à la revente s’envolait ces dernières heures. Selon la même source argentine, le staff parisien préférerait toutefois que sa nouvelle star attende un peu avant de disputer son premier match.

Deux volontés opposées?

Rien d’étonnant quand on connaît la rigueur de la préparation physique exigée par Mauricio Pochettino. Mais l’un n’empêche pas l’autre. La volonté de Messi, qui peut aussi être un simple coup de com’ organisé par son clan pour montrer sa motivation face à son nouveau challenge, peut être une réalité tout comme celle inverse de son coach. La conférence de presse de présentation de la superstar, prévue ce mercredi matin (11h) au Parc des Princes, permettra sans doute d’en savoir plus de la bouche du principal intéressé.

Si l’information se confirme et si Messi parvient à convaincre le staff, cette réception du club strasbourgeois sera l’occasion de voir comment Pochettino utilise sa nouvelle pépite, même si le onze aligné ne sera pas l’équipe-type. Avec son crack supplémentaire, le coach argentin a l’embarras du choix dans ses compositions d’équipe. Un problème que de nombreux entraîneurs de Ligue 1 aimeraient avoir aussi.