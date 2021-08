PSG: Messi et Neymar se régalent déjà à l’entraînement

Le PSG a partagé ce lundi des images d’un entraînement collectif avec Lionel Messi. L’attaquant argentin y apparaît très en jambe lors d’une opposition sur petit terrain. Et s’offre notamment quelques combinaisons avec son pote Neymar.

Il le répète depuis son arrivée: Lionel Messi a hâte de débuter la compétition sous le maillot du PSG. Moins d’une semaine après avoir débarqué en France dans l’hystérie la plus totale, l’attaquant argentin travaille au Camp des Loges afin de monter en puissance. Et il semble déjà bien en jambes, malgré un mois et demi passé en solo à Barcelone.

Dans une vidéo diffusée ce lundi, Paris a dévoilé quelques images d’un entraînement collectif, lors duquel le sextuple Ballon d’or participe à une opposition sur petit terrain au milieu de ses partenaires. Avec ses dribbles courts, ses accélérations fulgurantes et son sens du but, il fait de grosses différences. Tout comme son compatriote Angel Di Maria, avec qui il a remporté la Copa America cet été.

Messi et Neymar se connaissent par coeur

Messi en profite également pour échanger quelques ballons avec son pote Neymar. Et le duo se trouve les yeux fermés. De quoi rendre nostalgique les socios du Barça. Xavi Simons, Edouard Michut et les jeunes du club en profitent pour se frotter à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot. Avec des yeux forcément admiratifs.

Après avoir été présenté en grande pompe au Parc des Princes, devant des supporters en folie, le nouveau n°30 du PSG va poursuivre sa préparation dans les prochains jours. En attendant de pouvoir étrenner sa nouvelle tunique. Vainqueur de ses deux premiers matchs de Ligue 1, à Troyes (1-2) et contre Strasbourg (4-2), les Parisiens se déplaceront vendredi à Brest, en ouverture de la 3e journée (21h).