Barça: Koeman "préfèrerait quand même avoir Messi"

Pour ses débuts en Liga ce samedi face à la Real Sociedad, le FC Barcelone a obtenu la victoire (4-2), pour la première post-Lionel Messi. En conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman s'est satisfait du contenu affiché pour le retour au Camp Nou devant les fans, mais a regretté logiquement l'absence de l'attaquant argentin, parti au PSG.

Le FC Barcelone s'est imposé ce dimanche pour la première journée de Liga, au Camp Nou face à la Real Sociedad (4-2), sans Lionel Messi, parti ces derniers jours au PSG. En l'absence de la "Pulga", Ronald Koeman a aligné un trio d'attaque composé d'Antoine Griezmann, Martin Braithwaite et Memphis Depay.

Arrivé libre en provenance de l'OL, Memphis Depay a délivré une première passe décisive pour la tête de Gerard Piqué. Une belle histoire, alors que l'enregistrement du Néerlandais a été officialisé ce samedi par la Liga, grâce à une baisse conséquente du salaire du défenseur espagnol.

"On n'a plus de joueur qui peut décider du sort des matchs à lui tout seul"

Après des mois sous cloche en raison de la pandémie de coronavirus, le public était aussi de retour au Camp Nou, sous jauge sanitaire avec près de 20.000 spectateurs. "Dès l'entame, nos supporters ont poussé, ils ont été derrière leur équipe. Cela fait une différence énorme, a estimé l'entraîneur Ronald Koeman, en conférence de presse d'après-match. Si l'on compare un match comme celui-ci avec un match de l'année dernière, c'est totalement différent. Comme je l'ai déjà dit, l'image de l'équipe est la chose la plus importante. Si nos supporters voient une équipe qui a envie, qui essaie de faire les choses bien, de pratiquer un beau football, avec cette attitude... ça va aider, c'est sûr. L'ambiance... sur le terrain on aurait parié qu'il y avait bien plus de 20.000 personnes."

Mais le Barça doit écrire une nouvelle page de son histoire, sans Lionel Messi, qui a quitté libre le club en raison des problèmes financiers. Le meilleur buteur de l'histoire du club laisse forcément un grand vide en attaque. "Notre jeu peut être plus collectif qu'avant, je ne sais pas... Mais bon, à choisir, je préfèrerais quand même avoir Leo Messi dans mon équipe, a lâché le technicien néerlandais. On n'a plus de joueur qui peut décider du sort des matchs à lui tout seul, maintenant, ce sera un travail collectif."

Le travail collectif devra se poursuivre samedi prochain, avec un déplacement sur le terrain de l'Athletic Bilbao, autre club qui a refusé ces derniers jours de signer l'accord avec le fonds d'investissement CVC. Celui-ci prévoit d'aider économiquement les clubs en cette période difficile, en échange d'une entrée dans le capital du championnat.