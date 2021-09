PSG-Montpellier: Quand Mbappé râle sur le banc contre Neymar

Neymar et Kylian Mbappé ont manqué de réussite, se marchant même souvent sur les pieds, face à Montpellier (2-0). Le Français ne décolérait pas sur le banc du PSG à la fin du match, alors que son équipe venait d'alourdir le score et filait enfin vers la victoire. Inquiétant ?

16 tirs dont 6 dans les dix premières minutes, et 5 cadrés sur l’ensemble du match, reflets d’une domination écrasante, des situations dangereuses à la pelle, et pourtant, le PSG a attendu les derniers instants du match et l’entrée en jeu de Julian Draxler pour plier la rencontre face à Montpellier (2-0). La faute à une incroyable concours de maladresse disputé entre le Brésilien Neymar et le Français Kylian Mbappé, l’un et l’autre voulant absolument marquer un but.

La colère de Mbappé © @Capture

Mbappé à Gueye: "Il ne me fait pas la passe"

Résultat, plutôt que de combiner et de travailler dans le même sens pour le bien de l’équipe, ils ont fini par se marcher sur les pieds. Et pas qu’une fois, Neymar oubliant notamment de servir Mbappé alors qu’il se présentait face au gardien montpelliérain, peu après l’heure de jeu. En fin de match, alors que le score était toujours de 1-0 et la victoire loin d’être acquise, le Brésilien n’a en revanche pas oublié de servir Draxler pour le but du 2-0.

Et plutôt que de s’en réjouir, alors qu’il venait de sortir, Kylian Mbappé a trouvé le moyen de râler. La frustration. Pris sur le fait par les caméras de Canal+, diffuseur de la rencontre, l’attaquant champion du monde a esquissé du bout des lèvres un reproche directement adressé à son coéquipier brésilien, lâchant à Gueye, qui se trouvait à côté de lui: "Il ne me fait pas la passe." Depuis le début de la saison et l’arrivée de Lionel Messi, la relation technique entre Neymar et Kylian Mbappé est loin d’être idyllique sur le terrain.