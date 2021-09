Premier League: avant le PSG, Manchester City prend sa revanche sur Chelsea

Dans un match très bien maîtrisé par Manchester City, les joueurs de Pep Guardiola l'ont emporté contre Chelsea à Stamford Bridge ce samedi (1-0), lors d'un remake de la dernière finale de Ligue des champions.

Pep Guardiola avait une revanche à prendre sur Thomas Tuchel. Une victoire en Premier League n’en vaut pas une en finale de Ligue des champions, mais en venant s’imposer à Stramford Bridge, l’entraîneur espagnol a symboliquement replacé l’église au centre du village et tenté d’effacer la défaite à Porto, il y a quatre mois en finale européenne.

Une victoire logique tant les coéquipiers de Kevin de Bruyne, titulaire pour la première fois en Premier League cette saison, ont dominé les Blues. Lors des 45 premières minutes, Chelsea n’a pas semblé capable de mettre le pied sur le ballon et Manchester City a fait le siège du but d’Edouard Mendy. Trop imprécis dans le dernier geste, les attaquants mancuniens n’ont pas cadré une seule frappe en première période, mais ils ont cadenassé celui de leurs adversaires.

Sans avant-centre de métier, puisque Foden a évolué dans l’axe et Gabriel Jesus sur le côté droit, les Cityzens ont posé le jeu. Bien que décalé sur l’aile, c’est d’ailleurs le Brésilien qui s’est procuré la plus belle occasion du premier acte, avec un joli enchaînement contrôle poitrine et frappe du gauche malheureusement bien au-dessus du but. C’est lui, aussi, qui a ouvert le score au retour des vestiaires.

Jesus décisif, Grealish maladroit

Sur un corner joué à deux, João Cancelo a été le premier à tenter sa chance, depuis l’entrée de la surface. Sa frappe trop écrasée a été récupérée par Gabriel Jesus, impressionnant de vivacité pour se retourner en pivot et enchaîner avec une frappe légèrement déviée qui trompa Edouard Mendy. Le premier tir cadré de la rencontre, à la 53e minute. Moins de dix minutes plus tard, le Brésilien aurait pu doubler la mise sans un sauvetage in extremis de Thiago Silva sur sa ligne.

En plus de Kevin de Bruyne, rayonnant par moments, Jack Grealish a été l’autre joueur très actif du côté de City. Mais l’Anglais a systématiquement buté sur Mendy et n’a pas pu mettre City à l’abri. De quoi laisser un peu d’espoir aux Blues, qui auraient pu revenir sur une action bien négociée, mais la défense mancunienne n’a pas tremblé et Romelu Lukaku, notamment, a eu le plus grand mal à se procurer des opportunités.

Au classement, Manchester City revient grâce à cette victoire à hauteur de Chelsea, Manchester United, battu par Aston Villa, et Liverpool, qui compte un match en moins. Guardiola, lui, a battu Tuchel pour la première fois depuis l’arrivée de l’Allemand en Angleterre. De bon augure compte tenu du programme qui attend les Cityzens: un déplacement à Paris, mardi en Ligue des champions, et un autre à Liverpool, le week-end prochain.