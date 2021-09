PSG-Montpellier: un but splendide, une activité énorme… l’indispensable Gueye a encore régalé

Unique buteur pour le PSG lors de la victoire face à Montpellier (2-0), Idrissa Gueye s'impose comme le joueur essentiel du milieu de terrain parisien avant le choc face à Manchester City mardi, en Ligue des champions.

Comment ne pas tomber sous le charme du Sénégalais Idrissa Gueye, le tube de ce début d’automne ? Le milieu de terrain sénégalais affiche un excellent niveau de jeu et ne cesse de nous épater en ce début de saison, qui débute sous les meilleurs auspices pour lui, alors qu’on l’attendait en retrait dans la rotation du PSG, après le recrutement du Néerlandais Georginio Wijnaldum.

Peu attendu cette saison, Gueye est absolument indispensable à l’équilibre du Paris Saint-Germain, et l’a encore prouvé de fort belle manière samedi, face à Montpellier (2-0), en inscrivant un but extraordinaire qui résume à peine son apport dans le jeu parisien. Et si Idrissa Gueye version 2021-2022 était le meilleur recrutement de la saison ?

Au sein d’un milieu de terrain musclé chargé de quadriller le terrain pour les attaquants, Idrissa Gueye a très largement participé à juguler les quelques velléités adverses, en proposant ce qu’il a l’habitude de réaliser. De retour à un très haut niveau sur le plan physique, Idrissa Gueye a abattu un travail de sape conséquent dans son registre (80% de tacles réussis, 57% de duels gagnés, 8 ballons récupérés), en répétant les efforts sans jamais s’épuiser.

Aux quatre coins du terrain, l’ex-Lillois n’a jamais cessé de harceler le porteur du ballon, d’initier le contre-pressing, de se projeter quand il ne colmatait pas les rares brèches exploitées par les Montpelliérains. Idrissa Gueye dispose d’un volume de course énorme, mais aussi et surtout d’un profil rare, capable d’être très habile avec le ballon (95% de passes réussies), plus efficace dans la première relance et la création que les attaquants parisiens dans le dernier geste.

Un rouage essentiel

Son but contre Montpellier l’a encore prouvé. En crochetant intelligemment son adversaire dans une position peu évidente, Gueye s’est ouvert le chemin but. Encore fallait-il décocher ce missile venu se loger sous la barre du pauvre Omlin. "C’est ce qui nous manquait un peu les années précédentes. On avait que les attaquants qui marquaient, mais pas les milieux. Nos attaquants poussent la défense à reculer. On a des possibilités de frappes et on les utilise", a commenté Gueye à la pause, au micro de Canal+.

Plus rien ne semble impossible à ce joueur, en pleine confiance sous les ordres de Mauricio Pochettino, un entraîneur qui l’adore. Comment pourrait-il en être autrement tant la palette du milieu de terrain est large et variée, et son intelligence dans les déplacements si précieuse, à l’instar de l’Espagnol Ander Herrera, qui parvient cette saison à se hisser à son niveau.

La longue absence de Verratti laissait craindre le pire. Et pourtant la présence de Gueye dans le onze de départ du Paris Saint-Germain s’avère importante sinon indispensable dans l’équilibre de l’animation voulue par Mauricio Pochettino. Si le technicien argentin l’a préservé à Metz pour le faire jouer ce week-end en vue du choc de Ligue des champions face à Manchester City mardi, ce n’est pas un hasard. Idrissa Gueye fait plus que postuler à une place de titulaire, il est un rouage essentiel de ce PSG. Et il sera très difficile de l’en déloger.