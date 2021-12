PSG: "Messi m’a dit qu’il souffrait de jouer dans le froid et la neige", révèle Suarez

Ami et ex-partenaire de Lionel Messi au Barça, Luis Suarez échange quotidiennement avec la star du PSG. Le septuple Ballon d’Or lui a confié qu’il s’adaptait difficilement aux conditions météorologiques en France.

Lionel Messi a visiblement été marqué par le déplacement du PSG à Saint-Etienne le week-end passé. Dans le Forez, le leader du championnat s’est imposé sur la pelouse des Verts 3-1. Une rencontre durant laquelle l’Argentin n’a guère brillé dans le jeu malgré, tout de même, trois passes décisives. Le septuple Ballon d’or aurait-il été contrarié par les conditions météos difficiles ? Dans le Chaudron, les Parisiens et les Verts ont dû composer avec des températures très basses et surtout des chutes de neige. Cela a visiblement handicapé la star si l’on en croit les propos de Luis Suarez.

"Il faut s’habituer au froid"

En marge de la cérémonie du Ballon d’or, lundi à Paris, l’ex-partenaire de Messi au Barça a révélé la teneur de ses échanges avec son grand ami. "Notre relation est toujours intacte, on parle tous les jours, a déclaré l’attaquant uruguayen de l’Atlético de Madrid à TNT Sports Argentina. On parle des matchs, de la famille… Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige. Il faut s’habituer au froid là-bas."

Muet samedi à Lens où le PSG a arraché le match nul (1-1), l’attaquant parisien reste bloqué à un but en huit matchs de Ligue 1. Et ce n’est clairement pas uniquement dû aux températures.