PSG: Messi assure qu'il n'a "jamais cherché à être le meilleur"

Lionel Messi affirme, dans une interview accordée à France Football, ne pas être "intéressé" de savoir s'il est le meilleur joueur du monde ou non. "Je n'accorde pas tellement d'importance à tout ça", dit-il.

Voilà du grain à moudre pour ses détracteurs, pile quand Cristiano Ronaldo enchaîne les buts à Manchester. Dans un entretien dévoilé samedi par France Football, Lionel Messi, fraîchement élu Ballon d'or pour la 7e fois de sa carrière, livre une réponse très détachée par rapport à son niveau. Lorsque l'intervieweur lui fait remarquer qu'il a toujours refusé de se présenter comme le meilleur joueur du monde, l'Argentin, auteur d'un seul but en huit matchs de championnat avec le Paris Saint-Germain, persiste et signe.

"Pour moi, le seul fait de pouvoir être considéré ou cité comme l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est plus que suffisant, dit-il. C'est quelque chose que, jamais, je n'aurais osé imaginer ou rêver. Mais... Je ne sais pas comment le dire pour que ce ne soit pas mal interprété... Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais, disons, que je n'accorde pas tellement d'importance à tout ça. Ça ne change rien pour moi d'être le meilleur ou non. Et je n'ai jamais non plus cherché à l'être".

"Me surpasser pour être le meilleur dans l'absolu"

Son discours est sensiblement identique lorsque l'interview l'amène ensuite sur sa rivalité avec Cristiano Ronaldo, du temps où ils se livraient un duel à distance de très haut niveau en Espagne, l'un au FC Barcelone, l'autre au Real Madrid. S'il décrit cette folle concurrence comme étant un moment "merveilleux" de sa carrière, Lionel Messi explique qu'il ne s'attardait pas sur la comparaison avec le Portugais: "Je souhaitais juste me surpasser pour être le meilleur dans l'absolu et non pour être meilleur que l'autre".