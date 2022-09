PSG: Messi se "sent bien" et estime être "plus à l'aise" au club

Lionel Messi, qui a brillé avec l'Argentine contre le Honduras, considère qu'il se sent mieux au PSG et que cela lui permet de retrouver son niveau sur les terrains.

Auteur d'un doublé lors de la victoire 3-0 de l'Argentine contre le Honduras, Lionel Messi est en pleine forme, aussi bien sur le plan physique que mental. Le numéro 10 a tenu à le faire savoir dans sa réaction d'après-match, à la télévision argentine. "Je me sens bien", a-t-il déclaré vendredi soir à Miami.

"Un autre état d'esprit"

Selon lui, ce regain de forme est lié à son acclimation au PSG, où il compte six buts et huit passes décisives depuis le début de la saison. "C'est différent de l'an dernier, a-t-il ajouté, selon la retranscription de TyC Sports. Je savais que ça allait être ainsi. L'année dernière, comme je l'ai déjà dit, j'ai traversé une mauvaise période. Je ne me suis jamais trouvé. Là, c'est différent. Je suis venu avec un autre état d'esprit, en étant plus à l'aise en club, avec le vestiaire, le jeu, les coéquipiers. La vérité, c'est que je me sens très bien et que je profite à nouveau".

À propos de la sélection et du Mondial au Qatar qui arrive (20 novembre-18 décembre), Lionel Messi est tout aussi positif: "Nous profitons de chaque moment que nous passons ensemble. Nous nous préparons sérieusement lorsqu'il est temps de s'y mettre, en travaillant de nombreuses choses. Parce que c'est la dernière fois que nous sommes réunis et il n'y aura ensuite pas beaucoup de temps avant le premier match de la Coupe du monde. Donc nous en profitons pour continuer à développer ce que nous savons faire et essayer de nouvelles choses également".

La trêve internationale de septembre s'achèvera mardi soir pour les Argentins, avec un match amical face à la Jamaïque, lui aussi prévu aux États-Unis (Harrison, dans le New Jersey). Au Mondial, l'Albiceleste sera opposée à l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne dans le groupe C.