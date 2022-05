PSG-Metz: le CUP prépare un grand hommage à Di Maria

Selon nos informations, le Collectif Ultras Paris a prévu d'organiser un grand hommage à Angel Di Maria lors du dernier match de la saison contre Metz, au Parc des Princes. L'Argentin, dont le contrat expire cet été, pourrait vivre ce samedi son dernier match sous la tunique parisienne.

"C'est un honneur de faire partie de ce grand club"

Un hommage qui confirme un départ? Si le club n'était pas certain d'organiser un quelconque dernier au revoir en raison de la tension avec les supporters, ce sont finalement eux qui devraient se charger de saluer une ultime fois celui qui est le meilleur passeur décisif de l'histoire du club parisien. Une mobilisation des fans avait d'ailleurs été entamée il y a quelques jours afin de demander au club un au revoir à la hauteur de ses performances.

Auteur du troisième but lors de la balade des Parisiens à Montpellier samedi dernier, lors de la 37e journée de Ligue 1 (4-0), l'attaquant avait d'ailleurs posté un message d'amour pour le club sur les réseaux sociaux, avec une photo où on le voit montrer le blason du PSG. "Cela fait 7 ans que je porte ce maillot et c'est un honneur de faire partie de ce grand club. Allez Paris," a simplement écrit le joueur au club depuis 2015, dans un post énigmatique. Trois jours plus tard, il en a remis une couche en partageant une photo de lui au Parc des Princes et en commentant: "Ma maison. Allez Paris!"

Un départ vers la Juventus?

Souvent barré par le trio Messi-Neymar-Mbappé, Angel Di Maria a moins joué cette saison (1839 minutes toutes compétitions confondues) mais affiche tout de même des statistiques honorables (4 buts et 8 passes décisives). En 294 apparitions sous la tunique parisienne, El Fideo a tout de même inscrit 92 buts (toutes compétitions confondues). Il est également devenu le meilleur passeur de l’histoire du club (113), devant Safet Susic (103) et Mustapha Dahleb (80). De quoi entrer pleinement dans la légende du PSG. D’autant que l’international argentin (121 sélections, 24 buts) a remporté une pléiade de trophées en France: cinq titres de champion, cinq Coupes de France, quatre Coupes de la Ligue et quatre Trophées des champions.

Di Maria a également marqué les esprits en Ligue des champions lors de plusieurs soirées magiques, face au Real Madrid ou au Barça. Il a aussi été l’un des grands artisans de l’épopée 2020 lors de laquelle Paris a atteint la finale de C1 (défaite 1-0 face au Bayern Munich). Le natif de Rosario avait notamment marqué en demie contre Leipzig (3-0), au terme d’une prestation brillante à Lisbonne. Alors que son histoire avec le PSG touche à sa fin, il pourrait rebondir à la Juventus dans les semaines à venir. Les discussions seraient bien avancées avec la Vieille Dame, qui lui proposerait un contrat d’un an (plus une année en option).