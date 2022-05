PSG: la déclaration d'amour de Di Maria à PSG avant son probable départ

Après la victoire à Montpellier samedi, Angel Di Maria a posté un message où il clame son amour pour le club de la capitale. En fin de contrat en juin, il devrait quitter Paris cet été.

Angel Di Maria vit peut-être ses derniers moments sous le maillot du PSG. En fin de contrat en juin, l'international argentin va probablement quitter le club de la Capitale, alors que la Juventus a manifesté son intérêt pour rapatrier l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United. Auteur du troisième but lors de la balade des Parisiens à Montpellier samedi, lors de la 37e journée de Ligue 1 (4-0), l'attaquant a posté un message sur les réseaux sociaux, avec une photo où on le voit montrer le blason du PSG. "Cela fait 7 ans que je porte ce maillot et c'est un honneur de faire partie de ce grand club. Allez Paris," a simplement écrit le joueur, au club depuis 2015.

Un temps de jeu réduit cette saison

Souvent barré par le trio Messi-Neymar-Mbappé, Angel Di Maria a moins joué cette saison (1839 minutes toutes compétitions confondues) mais affiche tout de même des statistiques honorables (4 buts et 8 passes décisives). Depuis son arrivée au club lors de la saison 2015-2016, il compte 92 réalisations et 118 passes décisives en 294 rencontres.

Recordman du nombre d'offrandes pour un joueur du PSG, l'Argentin est soutenu par sa compagne dans cette dernière saison délicate. Il y a quelques jours, Jorgelina Cardoso a rebondi sur un post du compte Instagram "Inside Parisien" vantant les stats mais aussi l’état d’esprit du Parisien pour défendre le bilan de son mari, pas assez considéré selon elle. "Un peu plus de reconnaissance pour notre meilleur passeur de l’histoire du club, #PSG", a-t-elle écrit dans une Story Instagram. Un post écrit en français mais aussi en espagnol, en anglais et en brésilien, histoire que le message passe bien. Il a été approuvé par le principal intéressé avec des emojis cœur. "La magie est toujours là, a-t-elle écrit samedi en rebondissant sur une vidéo du but de Di Maria à la Mosso, Toujours à tout donner, à aller de l’avant. Fière de toi ! Je t’aime !"