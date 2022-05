Mercato: Angel Di Maria en route vers la Juventus

En fin de contrat avec le PSG en juin, Angel Di Maria devrait rebondir à la Juventus Turin la saison prochaine. L'Argentin est en passe de s'engager avec la Vieille Dame pour une saison, plus une autre en option.

La fin de l'aventure entre Angel Di Maria et le PSG se rapproche. Comme annoncé par Goal et la Gazzetta Dello Sport, l'international argentin devrait signer à la Juventus cet été. En fin de contrat avec le PSG en juin, il est en bonne voie pour s'engager avec le club turinois pour une saison, plus une en option. Il disputera son dernier match avec le club de la capitale samedi, à l'occasion de la réception de Metz au Parc des Princes (21 heures).

>> Le mercato en direct

Objectif Mondial

Arrivé au PSG en 2015, "El Fideo" va donc poursuivre sa carrière dans un grand club européen, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2022 au Qatar. Samedi, après le match remporté face à Montpellier, Di Maria avait posté un message sur les réseaux sociaux, qui sonnait presque comme un adieu." Cela fait sept ans que je porte ce maillot et c'est un honneur de faire partie de ce grand club. Allez Paris", avait simplement écrit le joueur.

Souvent barré par le trio Messi-Neymar-Mbappé, Angel Di Maria a moins joué cette saison (1839 minutes toutes compétitions confondues) mais affiche tout de même des statistiques honorables (4 buts et 8 passes décisives). Depuis son arrivée au club lors de la saison 2015-2016, il compte 92 réalisations et 118 passes décisives en 294 rencontres.