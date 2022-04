PSG: Pochettino justifie la complicité tardive du trio Messi-Neymar-Mbappé

Pour une fois porté par son trio Messi-Neymar-Mbappé, le PSG s'est régalé samedi à Clermont (6-1) et fait un grand pas vers un dixième titre de champion de France. Pour Pochettino, il fallait simplement laisser du temps à ses trois attaquants pour trouver les bons réglages.

Trois buts et une passe décisive pour Kylian Mbappé et Neymar. Trois passes décisives pour Lionel Messi. Dans une fin de saison où le seul objectif du PSG est de décrocher un dixième titre de champion de France, la fameuse "MNM" a visiblement décidé de se réveiller. Enfin porté par son trio, si décevant ces derniers mois, le club de la capitale n’a fait qu’une bouchée du promu clermontois (6-1), samedi soir, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. De quoi forcément raviver de nombreux regrets.

En Auvergne, face à une défense vite dépassée, les trois artistes parisiens ont montré qu’ils pouvaient être complémentaires, efficaces et altruistes pour combiner à la perfection et régaler leurs partenaires. Sans doute un peu tard alors que l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid dès les huitièmes de finale est encore dans toutes les têtes. "On est de mieux en mieux, on est tous les trois à 100% mais seulement à la fin de la saison, a reconnu Neymar en zone mixte. C’est dommage pour nous mais on va aller chercher ce qui nous reste en championnat."

"Les circonstances sont connues"

Pour Mauricio Pochettino, il fallait seulement se montrer patient. "Le problème, c'est que beaucoup de gens n'écoutent pas, a insisté l’entraîneur argentin en conférence de presse. Depuis le début de saison on dit qu'il faut du temps pour créer les automatismes, pas seulement cette alchimie sur le terrain mais aussi dans le vestiaire. Les circonstances sont connues, la saison a commencé après l'Euro et la Copa America, et puis tous les mois nos joueurs partaient pour quinze jours. Ça nous a manqué dans des moments décisifs de la saison."

Et d’ajouter : "Maintenant que nous avons des semaines entières de travail, ça se passe mieux. Ce n'est pas une justification, je comprends l'attente, mais la réalité c'est que les circonstances étaient très difficiles." Si séduisant contre Clermont, le trio Mbappé-Messi-Neymar sera très attendu dimanche prochain contre l'OM, au Parc des Princes.