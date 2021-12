PSG-Monaco, les compos: Bernat de retour, Di Maria profite de l'absence de Neymar

Contre Monaco ce dimanche (20h45), en Ligue 1, Mauricio Pochettino a constitué la même équipe que celle qui s'est imposé contre Bruges en Ligue des champions, mardi, à l'exception de Juan Bernat qui remplace Nuno Mendes.

Pour la dernière sortie de l’année au Parc des Princes, le PSG tâchera de confirmer les progrès entrevus en Ligue des champions pour continuer de s’améliorer dans le jeu en Ligue 1, face à Monaco (dimanche à 20h45). Désireux de voir son équipe disputer enfin 90 minutes de bonne facture, Mauricio Pochettino a choisi de reconduire l’équipe qui s’est imposée face à Bruges mardi dernier, à une exception près cependant.

Seul Nuno Mendes, touché au mollet, manquera à l’appel. Le jeune latéral portugais est suppléé dans le couloir gauche de la défense parisienne par l’expérimenté Juan Bernat. Resté aux soins, Presnel Kimpembe manque à l’appel, à l’instar de Sergio Ramos, une nouvelle fois préservé en vue d’une récupération pleine et entière de ses capacités physiques. Abdou Diallo en profite pour enchaîner aux côtés de Marquinhos.

Ben Yedder enfin titulaire

L’attelage au milieu dispose, et c’est plutôt rare, d’une occasion en or de parfaire ses automatismes, avec Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et le Sénégalais Idrissa Gueye. En attaque, Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui portent l’animation offensive parisienne depuis la blessure de Neymar, tenteront d’améliorer leur connexion, très largement perfectible. Pour ce faire, ils seront épaulés par Angel Di Maria.

Du côté de l'AS Monaco, le meilleur buteur de l'AS Monaco, l'international Wissam Ben Yedder, retrouve un statut de titulaire qu'il n'avait plus connu depuis le 28 novembre dernier en Ligue 1. Niko Kovac n'avait plus titularisé son attaquant lors de trois des quatre derniers matches de l'ASM. Ben Yedder a l'occasion de lui prouver qu'il a eu tort.

La compo du PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ab. Diallo, Bernat - Wijnaldum, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Di Maria.

La compo de Monaco: Nubel - Sidibe, Maripan, Disasi, Caio Henrique - Fofana, Tchouameni - G. Martins, Golovine, S. Diop - Ben Yedder