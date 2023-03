PSG: "N'ayez aucun doute sur l'unité", le message de Galtier après la victoire à Brest

En dépit de l’élimination du PSG en Ligue des champions dès les 8es de finale mercredi face au Bayern, l’entraîneur parisien Christophe Galtier assure que son équipe, victorieuse à Brest samedi soir (1-2), reste mobilisée. Et que la direction du club est unie.

Le PSG se remet (un peu) la tête à l’endroit. Trois jours après une nouvelle désillusion en Ligue des champions face au Bayern Munich, les Parisiens retrouvaient le championnat, samedi soir, sur la pelouse de Brest. Sans briller, les joueurs de Christophe Galtier sont repartis avec trois points du stade Francis-Le Blé grâce à un but dans le temps additionnel de Kylian Mbappé (1-2). "Il a fallu remobiliser tout le monde pour dire qu'il y avait un objectif très important, d'aller chercher ce onzième titre, qui sera un record en France, rappelle l’entraîneur parisien. Les supporters ont été très nombreux ce soir (samedi) et à Munich, on se doit aussi pour eux de ne rien lâcher. C'est normal que dans ce match là, il y ait quelques fois des situations où on semblait être moins bien, on a su bien réagir, il n'y a pas de petite victoire."

"Je suis un entraîneur qui va se battre pour chercher le 11e titre"

Sous le feu des critiques depuis l’échec en C1, le PSG tente de digérer au mieux ce nouveau fiasco : "Le lendemain de Munich, évidemment c'était difficile, vendredi les joueurs ont beaucoup parlé entre eux, je leur ai parlé, aujourd'hui pendant le voyage, il y avait de la concentration, l'envie d'aller chercher une victoire."

Après un 4e succès de rang en Ligue 1 et une avance confortable en tête du classement, Christophe Galtier a également tenu à envoyer un message d’unité à ceux qui pourraient penser que le pouvoir vacille aux commandes du club : "Je parle tous les jours avec ma direction, Luis est tous les jours à mes côtés, le président est très présent, a-t-il confié à Canal+. On doit finir la saison, chercher le titre. Il y a l'unité. N'ayez aucun doute sur l'unité. Je suis un entraîneur qui va se battre, avec l'équipe, pour chercher le 11e titre." Prochain rendez-vous pour le PSG, dimanche prochain au Parc, face à Rennes.