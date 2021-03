PSG-Nantes: une grosse erreur de Mbappé sur le but de Kolo Muani

Une grossière erreur de Kylian Mbappé a permis à Randal Kolo Muani de marquer pour le FC Nantes ce dimanche face au PSG, en clôture de la 29e journée de Ligue 1.

C’est le genre d’erreur qui ne lui ressemble vraiment pas. Coupable d’une passe totalement manquée, Kylian Mbappé est en grande partie responsable du but inscrit par Randal Kolo Muani ce dimanche lors de la rencontre entre le PSG et le FC Nantes, au Parc des Princes, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Le but de l’égalisation pour les Canaris. A la 59e minute de jeu, en cherchant un coéquipier en retrait au lieu de repartir de l’avant, Mbappé a manqué de précision et pris beaucoup trop de risques, permettant à Kolo Muani d’intercepter sa passe.

Kolo Muani décisif à deux reprises

Le jeune attaquant des Canaris (22 ans), qui aurait pu obtenir un penalty en première période sur une intervention litigieuse de Presnel Kimpembe, ne s’est pas manqué. Il a effacé Marquinhos dans la surface, avant d’exécuter Keylor Navas d’une lourde frappe du droit au point de penalty (59e). Dix minutes plus tard, Kolo Muani s’est encore montré décisif avec une passe décisive pour Moses Simon, sur le deuxième but nantais (71e). Julian Draxler avait ouvert le score en première période (71e).

L'erreur de Mbappé. © Capture d'écran Canal+.

