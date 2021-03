PSG-Nantes en direct: Pochettino fait tourner, Mbappé en pointe

Paris à 3 points de Lille

Après le match nul entre le LOSC et l'AS Monaco cet après-midi (0-0), les Parisiens peuvent se réinstaller à la première place de la Ligue 1 ce soir. Une place que le PSG n'a plus occupé depuis la 22e journée et une défaite contre Lorient. Mais ce soir, Nantes, au pied du mur à la 19e place, a absolument besoin de points également et voudra arracher un exploit au Parc.