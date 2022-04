PSG: Navas envoie un message très clair sur son avenir à Paris

Après le succès du PSG sur la pelouse d’Angers ce mercredi soir (3-0) lors de la 33e journée de Ligue 1, Keylor Navas s’est attardé sur sa situation personnelle. Le gardien costaricain admet que vivre une deuxième saison en concurrence avec Gianluigi Donnarumma sera compliqué… tout en assurant ne pas vouloir quitter le club de la capitale.

Keylor Navas avait un petit message à faire passer. Après la nette victoire du PSG sur la pelouse d’Angers ce mercredi soir (3-0, 33e journée de Ligue 1), le gardien costaricain, titulaire face au SCO trois jours après être resté sur le banc lors du Classique contre l'OM, s’est arrêté au micro de Canal+ Décalé et a évoqué sa situation personnelle.

"Il faut étudier beaucoup de choses. Au final, j'ai une très bonne relation avec Donnarumma, il n'y a pas de problèmes avec lui, a-t-il indiqué au sujet de sa concurrence avec le portier italien. Bien sûr, je veux toujours jouer tous les matchs, si la situation reste comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu'il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse à Paris, je suis content ici. On va voir ce qu'il se passe, mais il faut que cela change d'une manière ou d'une autre."

Une saison entière dans la peau d'un numéro 1 bis

L’ancien portier du Real ne veut donc pas revivre une saison dans la peau d’un numéro 1 bis, mais il n’a pas non plus l’air décidé à quitter la capitale, où il a encore deux ans de contrat. Cette saison, en Ligue 1, il a été titulaire à 17 reprises sur 33 matchs possibles, mais il est resté sur le banc lors des deux rencontres de Ligue des champions face au Real Madrid. Depuis le mois de septembre et la décision de Mauricio Pochettino d’instaurer une alternance avec Donnarumma, il n’a jamais enchaîné plus de deux matchs consécutifs, toutes compétitions confondues.