Barthez tacle la gestion des gardiens du PSG, qui fragilise Navas et Donnarumma

Pour l'ancien gardien de l'équipe de France Fabien Barthez, la mauvaise période que traverse Gianluigi Donnarumma n'est que la résultante d'un mauvais choix du PSG: celui de mettre en concurrence le gardien italien et Keylor Navas pour le poste de n°1.

Fabien Barthez continue de s’intéresser de près au poste de gardien de but qu’il connaît si bien, attentif aux évolutions du jeu. Et ce qu’il voit ne lui plait pas forcément. Le champion du monde et d’Europe regrette la prolifération d’un genre de gardien un peu trop stéréotypé à son goût.

"Aujourd'hui, un gardien doit faire 1,92 m, prendre de la place dans le but et être bon avec les pieds. Vous avez beaucoup trop de gardiens défensifs, qui subissent le jeu et attendent que le ballon vienne à eux", assène à L’Équipe celui qui intervenait comme consultant au Toulouse FC la saison passée.

"Un mec comme Donnarumma, il doit jouer"

Fabien Barthez s’agace de constater que cette évolution, qu’il juge excessive et absurde, fragilise parfois les gardiens de très haut niveau, comme si jouer contre nature finissait par les desservir. Car tous ne s’appellent pas Manuel Neuer. Autre sujet de nature à le braquer, la gestion des gardiens au PSG. Le cas Donnarumma est pour lui emblématique. "Ce qui lui est arrivé est logique (son erreur face au Real Madrid, en huitième de finale retour de la Ligue des champions). Il gagne l'Euro, il est en pleine confiance, il arrive à Paris et on le met en concurrence avec Navas", souligne Barthez.

Selon l’ancien portier des Bleus, mettre deux gardiens d’un tel niveau en concurrence ne sert pas l’équipe, au contraire: "Quel est le message que tu envoies à tes gardiens? Tu les places dans quelles dispositions psychologiques? À qui fais- tu fais vraiment confiance pour les grands rendez-vous? Que se disent les joueurs de champ? Tu instilles le doute chez tout le monde. Et puis, c'est la compétition qui te fait progresser, pas l'entraînement. Un mec comme Donnarumma - ou Navas d'ailleurs -, il doit jouer."