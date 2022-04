PSG: une très longue discussion à l’entraînement entre Navas et Pochettino

Keylor Navas et Mauricio Pochettino ont longuement échangé lors de la séance d’entraînement du PSG ce vendredi, devant les journalistes présents. Mercredi soir, le portier costaricain s’est exprimé sur son avenir dans la capitale, avant que son coach ne lui réponde en conférence de presse en assurant qu’il y aurait du changement dans la gestion des gardiens la saison prochaine.

Impossible de connaître la teneur exacte de leurs propos, mais toujours est-il qu'au regard du contexte actuel, la discussion entre les deux hommes interpelle. Ce vendredi, Keylor Navas et Mauricio Pochettino ont eu un long échange à la fin de la séance d’entraînement du PSG, et ce deux jours après des sorties très commentées de la part des deux Parisiens.

Mercredi soir, après la victoire à Angers (3-0, 33e journée de Ligue 1), le coach argentin avait assuré qu’il y aurait du changement dans la gestion des gardiens la saison prochaine, en réponse à une sortie du Costaricain sur son avenir à Paris.

À la veille de la réception de Lens (ce samedi à 21h), une rencontre qui peut offrir le titre de champion de France aux Parisiens, Pochettino a fait signe à Navas de le rejoindre au centre du terrain d’entraînement du Camp des Loges. S’ensuit un long échange d’au moins 10 minutes entre les deux hommes. Discutent-ils du futur de l’ancien du Real dans la capitale? Ou seulement de la rencontre contre les Sang et Or? C'est toute la question.

Keylor Navas et Mauricio Pochettino © RMC Sport

Pochettino sur la concurrence Navas-Donnarumma: "L'avenir sera différent"

"Bien sûr, je veux toujours jouer tous les matchs, si la situation reste comme cette année, ce sera compliqué, avait lâché Navas au micro de Canal+ après le match à Angers. On va voir ce qu'il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse à Paris, je suis content ici. On va voir ce qu'il se passe, mais il faut que cela change d'une manière ou d'une autre."

Quelques minutes plus tard, son entraîneur lui avait répondu en conférence de presse: "La saison a été ce qu’elle a été et aucun autre club au monde ne vit la même situation avec ses gardiens. La cohabitation et la concurrence ont été bonnes. Mais l’avenir sera différent."