PSG: Navas explique son incroyable réussite sur penalty

Dans un entretien accordé à la chaîne de son club, le PSG, Keylor Navas a pris le temps d’expliquer la manière avec laquelle il aborde un face-à-face sur penalty. Le gardien parisien en a arrêté deux très importants contre le Barça et Lille ce mois-ci.

Sur la lancée de son match brillant contre le Barça (1-1 en huitième de finale retour de la Ligue des champions), Keylor Navas réalise une fin de saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Ses multiples parades ont permis aux Parisiens de chasser les doutes qui auraient pu assaillir le club de la capitale dans la dernière ligne droite de cet exercice 2020-2021 harassant. A 34 ans, le gardien parisien n’a pas tremblé quand l’angoisse de se faire remonter un net avantage contre le Barça a ressurgi.

"Je ne cherche pas à intimider l'adversaire"

L’ancien du Real Madrid a multiplié les sauvetages, lorsque son équipe était complètement dominée, et arrêté un penalty de Lionel Messi avant la pause. Un exercice dans lequel il excelle désormais puisqu’il a récidivé dans la foulée en Coupe de France, contre Lille (3-0). Sans une grande prestation de sa part, le résultat aurait été tout autre, ce que ne manquait pas de rappeler Florenzi à l’issue du match contre les Dogues désignant son gardien comme "le meilleur de tous".

"Quand je suis dans cette situation (de devoir arrêter un penalty), j’essaie de me concentrer, a expliqué Navas sur PSG TV. J’espère que Dieu me donnera la paix et le calme nécessaire pour prendre la bonne décision. Et je me dis que je vais l’arrêter, ce penalty. Souvent, je n’y parviens pas, beaucoup de joueurs sont très habiles, et il tire bien. Mais si j’ai la moindre chance de l’arrêter, je fais tout pour saisir cette opportunité. Grâce à Dieu, j’y suis déjà arrivé quelques fois. Je ne cherche pas à intimider l'adversaire, c’est un moment de tension pour tout le monde, il faut tout simplement se préparer et appréhender la situation. Et donner le maximum."