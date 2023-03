PSG: Neymar donne quelques nouvelles pendant sa convalescence à Paris

Opéré de sa cheville droite le 10 mars dernier au Qatar, Neymar est rentré à Paris pour suivre sa convalescence. Il a reçu la visite de son capitaine Marquinhos et de son ancien équipier, Lucas Moura.

Neymar (31 ans) a un peu donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, lundi. L’attaquant du PSG est actuellement chez lui à Paris pour le début de sa convalescence un peu moins de deux semaines après son opération de la cheville droite, touchée le 19 février lors du match contre Lille (4-3). Dimanche soir, il a reçu la visite de Marquinhos, capitaine du PSG, et Lucas Moura, également passé par Paris et désormais à Tottenham.

Avec Marquinhos, Lucas et deux artistes brésiliens

C’est ce dernier, en visite dans la capitale française en famille, qui a publié un cliché sur les réseaux sociaux dans la journée de lundi. Il pose avec ses deux amis et son fils, tout sourire. "Nuit bénie", a écrit l’ailier qui a passé cinq saisons au PSG (2013-2018), dont une avec Neymar. Marquinhos, lui, est actuellement blessé aux cotes et n’a pas disputé les deux derniers matchs du PSG à Brest et face à Rennes.

Les trois joueurs étaient également accompagnés de deux compatriotes brésiliens: l’influenceur-prédicateur Deive Leonardo et de l’artiste Eliezer De Tarsis. Neymar s’est rendu au Qatar début mars pour subir son opération " de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive", avait expliqué le PSG, actant la fin de saison de sa star, sous contrat avec Paris jusqu’en 2027.

Même absent du Parc des Princes dimanche face à Rennes, Neymar a tout de même fait parler de lui par le biais de Kim Kardashian. La star américaine, présente dans la tribune VIP du stade, a partagé des messages sur Instagram dans lesquels son fils appelle le Brésilien pour lui souhaiter une bonne convalescence.