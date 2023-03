Mercato: Neymar voudrait finir sa carrière au PSG

Selon The Athletic, Neymar (31 ans) n’envisage pas un départ l’été prochain. Le Brésilien souhaiterait même terminer sa carrière avec le PSG avec qui il est lié jusqu’en 2027.

L’histoire entre Neymar (31 ans) et le PSG semblerait partie pour durer encore. Du moins dans l’esprit du joueur. Selon The Athletic, la star brésilienne ne compte pas quitter le club l’été prochain, ni le suivant. Il souhaiterait en effet terminer sa carrière dans le club de la capitale avec qui il est lié jusqu’en 2027. S’il va au terme de son bail, il aura donc passé dix ans à Paris, qu’il a rejoint en 2017 contre 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Il veut toujours aider le PSG à remporter la Ligue des champions

Depuis son arrivée, Neymar vit une histoire parfois tourmentée avec le PSG entre volonté de départ (en 2019 quand il avait tenté de forcer un retour au Barça) et critiques des supporters qui l’avaient notamment pris à partie la saison dernière après l’élimination face au Real Madrid. De nouvelles rumeurs de départ avaient fleuri l’été dernier dans la lignée des déclarations du président Nasser Al-Khelaïfi.

"Le rêve est une chose, la réalité une autre, avait-il lancé au Parisien. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand, ndlr), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs."

Auteur d’un gros début de saison (18 buts, 17 passes en 29 matchs cette année), Neymar (31 ans) a plongé depuis la Coupe du monde avec le Brésil, achevée brutalement en quarts de finale face à la Croatie. Le Brésilien est d’ores et déjà forfait pour la fin de l’exercice en cours après s’être fait opérer de la cheville droite au Qatar. Selon The Athletic, Neymar est toujours déterminé à porter le PSG vers la conquête de son premier titre en Ligue des champions, après la nouvelle désillusion contre le Bayern Munich en 8es de finale la semaine dernière.

En 2021, Neymar avait prolongé son contrat pour quatre saisons supplémentaires, jusqu’en 2025, avec deux années supplémentaires. La première a été activée dès juillet 2021, avant la seconde un an plus tard, le liant désormais jusqu’en 2027. Malgré les nouvelles critiques et appels à un départ l’été prochain, l’ancienne star du Barça compterait bien aller au bout de son juteux contrat. Alors que Lionel Messi arrive en fin de bail l’été prochain et que la question de l’avenir de Kylian Mbappé se posera également, Neymar (dont les conditions salariales démentielles réduisent le champ des courtisans) semble même la star offensive la plus certaine de poursuivre, à cet instant.