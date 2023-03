PSG: Kim Kardashian a appelé Neymar en plein match face à Rennes

La star américaine Kim Kardashian a appelé Neymar pendant qu’elle assistait au match entre le PSG et Rennes (0-2), dimanche au Parc des Princes.

Elle a concentré les regards au coeur d’une nouvelle après-midi de frustration. La star américaine Kim Kardashian a pris place dans la corbeille du Parc des Princes lors du match entre le PSG et Rennes (0-2). Elle était accompagnée de sa sœur Kendall Jenner et de son fils Saint, issu de son union avec le rappeur Kanye West. Et la troupe a visiblement beaucoup apprécié ce séjour malgré la nouvelle défaite des hommes de Christophe Galtier.

"un FaceTime avec Neymar pour lui souhaiter un rétablissement rapide"

La femme d’affaires a ainsi publié plusieurs stories à ses 349 millions de suiveurs sur son compte Instagram. L’une d’elles a particulièrement retenu l’attention. On y voit son fils en train d’appeler en visio Neymar, dont la saison est terminée après une opération de la cheville droite. Le Brésilien y apparaît tout sourire même si la nature de la conversation n’a pas filtré. Kardashian a tout de même expliqué la raison de cet appel à la star brésilienne: "Les garçons les plus chanceux du monde faisant un FaceTime (un appel-vidéo, ndlr) avec Neymar pour lui souhaiter un rétablissement rapide."

La story de Kim Kardashian montrant son appel à Neymar lors de PSG-Rennes (0-2) © Capture Instagram

La story de Kim Kardashian montrant son appel à Neymar lors de PSG-Rennes (0-2) © Capture Instagram

Le joueur a réagi en publiant un emoji cœur sur son compte Instagram. L’ancienne héroïne de sa propre télé-réalité avait diffusé une photo peu de temps avant où elle tenait le maillot du Brésilien, absent du Parc pour l’occasion. Touché le 19 février lors de la victoire face à Lille (4-3), Neymar a subi une intervention chirurgicale au Qatar le 10 mars pour y subir "une opération de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive" sur sa cheville droite, qui nécessite une convalescence de plusieurs mois.

Après avoir assisté au match de Ligue Europa entre Arsenal et le Sporting (1-1, 5 t.a.b. 3), jeudi, Kim Kardashian a bien profité de sa visite à Paris. Elle a ainsi posé avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi (qui lui a remis un maillot du PSG floqué du 1 et du prénom Kim), alors que les enfants ont pu rencontrer Kylian Mbappé en reprenant l’air du célèbre hymne de Vegedream, "ramenez la coupe à la maison" face au champion du monde 2018, tout sourire et disponible pour une photo malgré la défaite.