PSG: Neymar file à Barcelone après Bordeaux, Mbappé au soutien des handballeurs à Coubertin

Après la victoire de Paris face à Bordeaux, ce dimanche en Ligue 1 (3-0), Neymar s’est envolé pour Barcelone rejoindre ses proches. Kylian Mbappé, lui, est allé au stade Pierre-de-Coubertin afin de soutenir le PSG Handball face à Nantes.

Un succès sous les huées. Le PSG a vécu un moment particulier face à Bordeaux, ce dimanche, lors de la 28e journée de Ligue 1. Quatre jours après leur élimination en 8es de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, les Parisiens ont surclassé les Girondins au Parc des Princes (3-0). Mais la rencontre s’est déroulée dans une ambiance très hostile. Plusieurs joueurs, à l’image de Lionel Messi et Neymar, ont été sifflés durant une bonne partie du match.

Les ultras regroupés dans le Virage Auteuil ont exprimé leur mécontentement envers les dirigeants et les joueurs. Malgré ce contexte électrique, Neymar a participé à la victoire en inscrivant le deuxième but de son équipe. Après la rencontre, le dribbleur brésilien ne s’est pas attardé dans la capitale. D’après plusieurs médias espagnols, dont la Cadena COPE, le n°10 du PSG s’est envolé dans la foulée pour rejoindre Barcelone, où se trouve visiblement son fils. Son avion aurait atterri peu avant 18h30 à l’aéroport El Prat. Depuis son arrivée à Paris en 2017, Neymar a l’habitude de revenir régulièrement en Catalogne, où il a évolué sous les couleurs du Barça durant quatre ans. Idem pour Lionel Messi, recruté l’été dernier, qui retourne dès que possible dans son ancien fief.

Mbappé avec sa mère et son petit frère à Coubertin

Après la victoire contre Bordeaux, lors de laquelle il a ouvert le score, Kylian Mbappé a lui choisi d’aller encourager le PSG Handball. L’attaquant de 23 ans, ovationné par le Parc des Princes, s’est rendu au stade Pierre-de-Coubertin afin de soutenir les coéquipiers de Nedim Remilli contre Nantes. Le champion du monde 2018, accompagné par son petit frère Ethan et sa mère Fayza Lamari (ancienne handballeuse), a profité de la mi-temps pour signer des autographes et prendre la pose avec les supporters dans la salle du 16e arrondissement.

Sa présence a porté chance aux partenaires de Mikkel Hansen, qui l’ont emporté 34-28 dans ce choc de haut de tableau. Irrésistibles depuis le début de saison (vingt succès en vingt matchs), les Parisiens comptent désormais 9 points d’avance en tête de la Liqui Moly Starligue. A l’instar de leurs homologues en crampons, ils foncent vers le titre de champion. Ce serait leur huitième consécutif.