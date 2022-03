PSG-Bordeaux: Pochettino partage sa "tristesse" et entend la frustration des supporters

Le PSG s'est imposé au Parc des Princes (3-0) ce dimanche face à Bordeaux lors de la 28e journée de Ligue 1. Mais la victoire parisienne s'est déroulée dans un climat d'hostilité, que comprend Mauricio Pochettino après l'élimination de son équipe en Ligue des champions.

La fin de saison s'annonce longue pour le PSG et Mauricio Pochettino. Victorieuse de Bordeaux (3-0) ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1, la formation parisienne a été sifflée par ses propres supporters au Parc des Princes, à l'exception de Kylian Mbappé, qui a encore ouvert le score face aux Girondins.

>> Revivez PSG-Bordeaux (3-0)

La "tristesse" de Pochettino

En conférence de presse, Mauricio Pochettino est revenu sur la victoire du PSG dans un contexte hostile: "C'était une partie difficile avec des circonstances qui l'étaient aussi. L'équipe a bien répondu avec un caractère professionnel. La situation actuelle n'est pas la meilleure, a noté le technicien argentin. Nous sommes satisfaits du résultat et du contenu. Au niveau du contexte, je l'ai pris avec tristesse. Je pense que tous ceux qui aiment le PSG partagent ce sentiment, avec la douleur de l'élimination. J'ai de la tristesse pour ce que j'ai vécu aujourd'hui aussi."

La victoire parisienne s'est déroulée dans un climat particulier, pratiquement dans l'indifférence générale. Auteur du deuxième but, Neymar a été sifflé malgré tout dans la foulée. "Je crois que tout le monde était affecté et touché. Nous entendons la frustration et la déception des supporters, a déclaré Mauricio Pochettino. Nous sommes responsables et nous devons l'assumer en tant qu'équipe, tous ensemble. On partage cette déception."

Pochettino explique le choix d'avoir titularisé Navas

Le principal changement dans le onze du PSG, par rapport au match perdu mercredi face au Real Madrid (3-1), était celui de Keylor Navas titulaire à la place de Gianluigi Donnarumma. L'Italien a été malheureux au Bernabeu, où il a perdu le ballon à l'heure de jeu face à Karim Benzema, amenant le premier but madrilène et le renversement de situation. "Pour Donnarumma, sur le premier but à Madrid, c'était une erreur arbitrale mais pas du joueur, a insisté une nouvelle fois Pochettino. Donnarumma est un grand champion et il va bien. Il exprime la même déception que Keylor qui n'a pas joué. Pour le choix d'aligner Navas, ce n'est pas le résultat à Madrid qui a motivé cette titularisation."

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino a une semaine désormais pour préparer la prochaine rencontre de son équipe, dimanche prochain avec un déplacement à Monaco. Ensuite, le PSG retrouvera le Parc des Princes le 3 avril prochain avec la réception de Lorient.