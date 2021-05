PSG: Neymar partage son "bonheur" d'être vacciné contre le Covid-19

Neymar a publié ce jeudi sur Instagram une vidéo le montrant en train de se faire vacciner contre le Covid-19. Un moment de "bonheur" pour la superstar du PSG, qui incite "le monde entier" à se protéger face au coronavirus.

Neymar est vacciné contre le Covid-19. Le footballeur brésilien de 29 ans l'a révélé sur Instagram, en publiant ce jeudi une vidéo le montrant en train de recevoir l'injection. "Après toute cette attente, mon tour est arrivé", a-t-il écrit au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco en finale de la Coupe de France (2-0).

"Quel bonheur... J'espère que tout rentrera dans l'ordre le plus vite possible et que non seulement mon pays, le Brésil, mais aussi le monde entier pourront être vaccinés", a ajouté Neymar, qui avait été contaminé par le coronavirus à son retour de vacances en septembre dernier.

La vaccination bientôt ouverte à tous

Au 20 mai, plus de 21 millions de personnes en France avaient déjà reçu une première dose de vaccin (Pfizer, Moderna ou AstraZeneca). Quant au nombre de personnes ayant terminé l'ensemble du processus de vaccination (en ayant reçu toutes les doses nécessaires), il s'élèvait à 9,8 millions.

Cette campagne vaccinale va s'accélerer dans les jours à venir. Selon les informations de BFMTV, tous les Français âgés de 18 ans et plus seront formellement autorisés à se faire vacciner à partir du 31 mai, au lieu du 15 juin. Cette annonce doit être faite dans la soirée de jeudi par le Premier ministre Jean Castex.

Pour inciter la population, et plus précisément les jeunes, à se faire vacciner, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale aimerait inclure Kylian Mbappé dans une campagne de sensibilisation. "Quand l’heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L’objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs… Mbappé serait l'idéal", a récemment déclaré Alain Fischer, président de ce conseil sous la tutelle du ministère de la Santé.