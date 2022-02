PSG: "Nous ne reconnaissons plus notre club", l'énorme coup de gueule des ultras parisiens avant le choc contre le Real

Le Collectif Ultras Paris a publié ce lundi un communiqué incendiaire pour exprimer son mécontentement envers la direction et les joueurs du PSG. Les ultras parisiens dénoncent la gestion de leur club et "tirent la sonnette d’alarme" à huit jours du choc face au Real Madrid, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport 1).

"Ras le bol". L’intitulé du communiqué donne le ton. Et la suite du texte est fidèle à la promesse. Le Collectif Ultras Paris a poussé un énorme coup de gueule ce lundi soir sur les réseaux sociaux. Au lendemain de la victoire du PSG à Lille, en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (1-5), les habitués du Virage Auteuil ont sorti le lance-flammes. Dans leur viseur: la direction mais aussi les joueurs.

"Notre patience a atteint ses limites"

"Depuis trop longtemps maintenant le club nous offre un visage que nous ne supportons plus, dénonce le CUP. Le visage d’un club qui se veut marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d’en oublier ses couleurs. Le visage d’un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive. Le visage d’un club qui rêve tellement grand qu’il donne l’impression que la saison commence en février et qu’il méprise les trophées nationaux. Nous ne reconnaissons plus notre club. Aujourd’hui, notre patience a atteint ses limites!"

Le texte critique ensuite une "gestion sportive incompréhensible", en pointant du doigt "les changements incessants d’entraîneur", "des joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une réelle priorité", le management des jeunes, le traitement de la section féminine et "les différents passe-droits" accordés à certaines stars.

"Il est grand temps de réagir"

Un missile lancé à huit jours du choc face au Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions (le 15 février sur RMC Sport 1). De quoi mettre une certaine pression sur les partenaires de Marquinhos. "Nous avons toujours apporté notre soutien sans failles malgré d’immenses déceptions. Aujourd’hui, nous tirons le signal d’alarme. Joueurs, dirigeants, il est grand temps de réagir ou nous allons encore au-devant d’innacceptables désillusions. Respectez-nous, respectez nos couleurs", conclut le CUP en forme d'avertissement.

