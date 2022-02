PSG: les ultras expriment leur "ras le bol" à deux semaines du choc face au Real Madrid

Dans un message posté sur les réseaux, le CUP a fait part de son mécontentement après l’élimination du PSG face à Nice, lundi, en 8es de finale de la Coupe de France (0-0 5 tab à 6). A l’heure de retrouver leur Virage Auteuil, les ultras mettent la pression. Avec le choc face au Real Madrid en ligne de mire (15 février sur RMC Sport 1).

Quelques mots valent parfois mieux qu’un long discours. Le Collectif Ultras Paris a opté pour un message percutant afin d’exprimer son mécontentement après l’élimination du PSG face à Nice, lundi, en 8es de finale de la Coupe de France (0-0 5 tab à 6). Au terme d’un match insipide, les coéquipiers de Lionel Messi ont été sortis d’une épreuve dont ils atteignaient la finale depuis 2014. En donnant la sensation de ne pas être tellement affectés. Après la rencontre, Presnel Kimpembe a choisi de positiver au micro de France 3, en parlant du "bon match" de son équipe. Mauricio Pochettino, dont l’avenir proche ne semble pas encore remis en question, en a fait de même en conférence de presse.

De quoi agacer sérieusement les habitués du Virage Auteuil, qui s’apprêtent à retrouver leurs activités en tribunes avec la levée des jauges dans les stades. Avant de faire leur grand retour au Parc des Princes face au Stade Rennais, le 11 février lors de la 24e journée de Ligue 1 (21h), les membres du CUP ont mis en garde les joueurs parisiens. "Notre patience a des limites", a écrit l’association sur les réseaux, en ajoutant un cinglant "ras le bol" en hashtag.

Les Parisiens attendus au tournant face au Real

Un avertissement qui tombe à deux semaines de la venue du Real Madrid dans la capitale, le 15 février, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un choc lors duquel les partenaires de Kylian Mbappé seront attendus au tournant, après une première partie de saison lors de laquelle ils n’ont pas offert un spectacle très séduisant à leurs supporters.

Après avoir perdu le Trophée des champions (défaite 1-0 contre Lille début août à Tel-Aviv) et la Coupe de France, ils restent solidement installés en tête du championnat, avec 11 points d’avance sur Nice. Mais une nouvelle déconvenue sur la scène européenne serait très mal vécue par leurs suiveurs les plus fidèles. Et ils viennent de le leur rappeler.