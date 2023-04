PSG-OL: chute gag de Barcola, penalty concédé maladroitement par Donnarumma, raté de Lacazette... drôle de séquence au Parc

La première période du match de la 29e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OL a été marquée par une séquence gaguesque qui aurait pu voir les Lyonnais ouvrir le score. Entre une perte de chaussure et un penalty raté, rien n'allait.

Laurent Blanc se mord sans doute les doigts, tant l'ouverture du score lyonnaise semblait proche. Alexandre Lacazette avait dans les pieds la balle du 1-0 pour l'OL ce dimanche soir au Parc des Princes, à la 37e minute du match face au PSG. Mais l'attaquant français a vu son penalty atterrir sur le poteau.

La chaussure de Barcola a volé

La chute de Barcola sur une énorme occasion lors de PSG-OL, 2 avril 2023 © Capture écran Prime Video

Ce penalty a été acquis dans de drôles de circonstances. Sur une belle percée dans l'axe de Ryan Cherki, Bradley Barcola est servi côté gauche et part au duel avec Danilo. Ce duel, il le gagne puisque le défenseur parisien tombe au sol... mais le Lyonnais a perdu sa chaussure en droite en route et continue sa course en déséquilibre. Alors qu'il était idéalement placé pour frapper au but, l'ailier s'effondre au sol en glissant sur un appui.

>>> le live-texte du match PSG-OL

Le penalty concédé par Donnarumma sur Lacazette, PSG-OL, 2 avril 2023 © Capture écran Prime Video

Le penalty concédé par Donnarumma sur Lacazette, PSG-OL, 2 avril 2023 © Capture écran Prime Video

Salvateur pour le PSG? Pas tant que ça puisqu'à la récupération du ballon, Gianluigi Donnarumma plonge et vient faucher le genou d'Alexandre Lacazette dans la surface. Penalty. Le "général" s'élance après une longue attente... et envoie la balle sur le poteau droit de Donnarumma. Derrière, Nicolas Tagliafico rate totalement sa reprise.