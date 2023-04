PSG-OL: le coup d’envoi décalé en raison de l’arrivée tardive du bus lyonnais au Parc des Princes

Le match entre le PSG et l’OL va débuter avec dix minutes de retard, ce dimanche, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Prévu à 20h45, le coup d’envoi du choc aura lieu à 20h55 au Parc des Princes. La faute à l’arrivée tardive du bus des Lyonnais.

Il va falloir patienter un peu pour assister au choc entre le PSG et l’OL, ce dimanche, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Prévu initialement à 20h45, le coup d’envoi de la rencontre aura finalement lieu à 20h55. Avec dix minutes plus tard. Un décalage dû à l’arrivée tardive des Lyonnais au Parc des Princes. Le bus transportant les Gones n’a pas pu rallier l’enceinte de la Porte d’Auteuil à l'heure attendue. L'escorte accompagnant le bus s'est trompée d'itinéraire et le convoi s'est retrouvé bloqué au niveau d'un pont. "On n'a pas pu passer sous un pont donc on a fait tout le tour de Paris", témoigne Ludovic Giuly, l'un des entraîneurs adjoints de l'OL, sur Prime Vidéo.

Pour le retour de Laurent Blanc dans la ville lumière, Lyon va tenter de frapper un grand coup dans l'antre des champions de France. Avant cette affiche de prestige, le club rhodanien pointe à une décevante 10e place au classement. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette doivent l'emporter pour espérer arracher une qualification européene en fin de saison.

La K-Soce Team fête son anniversaire

En face, le PSG va tenter de conforter son avance en tête du championnat. Les Parisiens comptent 6 points d'avance sur Lens et l'OM. Les partenaires de Kylian Mbappé vont pouvoir compter sur le soutien du Virage Auteuil. La K-Soce Team, l'un des groupes les plus influents du Collectif Ultras Paris, va profiter de la rencontre pour fêter son anniversaire. Un gros craquage de fumigènes devrait avoir lieu, à l'entrée des joueurs ou à la quinzième minute du match. Un grand tifo va également être déployé en tribunes.