PSG-OL: "J’ai envie de retourner au stade mais j’ai peur", le jeune supporter parisien blessé par un siège témoigne

Lucas, 11 ans, supporter du PSG, assistait pour la première fois à un match de son équipe favorite au Parc des Princes dimanche lors du choc face à Lyon (2-1). Il a été blessé à la tête par siège lancé par un supporter lyonnais. Quatre jours après les faits, il a raconté sa triste soirée à RMC Sport.

Ce devait être l’une des plus belles soirées de sa vie. Cela s’est terminé en cauchemar. A l’infirmerie du Parc des Princes. Lucas, 11 ans, a réalisé un rêve dimanche en se rendant dans l’écrin des joueurs parisiens. Lui supporter du PSG depuis tout petit allait voir jouer pour la première fois en vrai son équipe, avec toutes ses stars, Lionel Messi, face à Lyon, son "équipe de cœur." "Une partie de ma famille est Lyonnaise", précise-t-il ce jeudi à RMC Sport.

Accompagné de son papa, Lucas, placé dans la tribune Paris, près des fans lyonnais, a été témoin puis victime des incidents entre supporters des deux équipes : "A la fin ça s’est mal terminé, raconte-t-il. Avant le penalty que marque Neymar, ça commençait un peu à chauffer entre les Parisiens et les Lyonnais. Les Lyonnais commençaient à jeter des projectiles, à escalader les vitres de protections. Un siège à volé et a atterri sur mon crâne."

"Les vigiles ont été au bout de leurs limites"

Evacué à l’infirmerie du Parc, le jeune Lucas en est sorti avec un léger traumatisme crânien. "J’ai quand même une cicatrice", précise-t-il. "Je n’avais pas eu trop peur parce que je savais qu’il y avait les vigiles pour nous protéger, pour nous défendre et pour empêcher une bagarre, confie-t-il à froid. Ils ont fait ce qu’ils pouvaient. Malheureusement ils ont été au bout de leurs limites. Le siège a quand même volé et ça a fait un blessé..."

Lucas assure ne pas être "surpris" par ces incidents qui se répètent de plus en plus en Ligue 1. A ce jour, sa maman a eu les deux clubs au téléphone. L'OL va lui envoyer un tee-shirt et faire en sorte d'interdire de stade le supporter coupable. De son côté, le PSG a également porté plainte contre X, indique Le Parisien. Le club de la capitale a aussi offert, pour l'instant, des places pour deux rencontres. "On va remettre des étoiles dans les yeux de Lucas", a dit le club parisien à sa maman. Sauf que le jeune supporter du PSG n'est plus aussi enthousiaste à l’idée de se rendre au Parc. "J’ai envie d’y retourner mais j’ai peur, j’ai envie car c’est ma passion et que c’est Paris mais j’ai peur que ça se reproduise." Et de conclure en riant : "Si j’y vais c’est avec un casque".