PSG: un jeune supporter blessé par un siège lancé par des Lyonnais

Un jeune fan du PSG, âgé de 11 ans, a été blessé par un siège lancé par des supporters de l’OL, lors du match de Ligue 1 entre les deux équipes ce dimanche.

Sa première expérience au stade a pris une tournure plus traumatisante que prévue. Lucas, 11 ans, a découvert le Parc des Princes ce dimanche pour supporter son club de cœur, le PSG, face à l’OL. La rencontre s’est bien terminée sur le terrain, mais a mal fini dans sa tribune : en seconde période, le jeune fan a reçu un siège sur la tête, lancé par une tribune de supporters adverses.

"Il était plein d’espoir, des étoiles plein les yeux et il est rentré avec une jolie balafre sur le crâne", a expliqué sa maman au Parisien. Lucas a reçu le projectile au moment du penalty obtenu par Neymar, à la 65e minute. Sous le choc, il n’a pas réalisé tout de suite qu’il était blessé, mais a finalement été conduit à l’infirmerie du Parc.

Invité à un prochain match

"Tout ce que je sais c’est qu’un supporter lyonnais a balancé un siège sur la tête de mon fils, a poursuivi sa mère. C’est ce que les responsables du Parc ont dit. Mais quand mon mari a suggéré de porter plainte, on lui a répondu que ce n’était pas la peine, que personne n’irait le chercher et qu’ils le faisaient tout le temps." Les parents ont tout de même été conviés par le PSG à assister prochainement avec leur fils à un match dans le carré VIP.

Marqué l’enfant a raté l’école le lundi, lendemain du match, pour se rendre chez le médecin, qui lui a accordé une dispense de sport de dix jours pour "léger traumatisme crânien". L’incident vient s’ajouter à une longue liste de débordements dans les les stades de Ligue 1. Ce week-end, le derby du Nord entre Lens et Lille a aussi vu des sièges voler et six blessés ont été dénombrés.