PSG-OL: pour Aulas, le penalty sur Neymar est "une aberration"

Le président de l'OL Jean-Michel Aulas estime que le penalty accordé à Neymar en seconde période de PSG-OL n'aurait pas dû l'être.

Jean-Michel Aulas est furieux. Si le président de l'OL est satisfait de la prestation de ses joueurs, malgré la défaite dans les dernières secondes au Parc, il n'a pas apprécié la décision de Clément Turpin d'accorder un penalty à Neymar à la 66e minute. "Il y a de la fierté car notre équipe a joué un beau football. Dans le jeu, on a montré tellement de qualités. Le résultat nous est défavorable. Le coach a trouvé la solution pour freiner ce PSG de toutes les étoiles. Ce n’est pas un penalty litigieux, c’est une aberration. L’arbitre a fait un excellent match par ailleurs. Je veux entendre Monsieur Garibian pour la VAR. On investit des sommes considérables pour avoir un arbitrage de très haut-niveau mais on n’utilise pas ces moyens", a pesté Jean-Michel Aulas sur OLTV.

Un contact léger entre Malo Gusto et Neymar

Alors que le PSG était mené sur un but de Lucas Paqueta, la star brésilienne fait face au jeune défenseur des Gones, Malo Gusto. Il repique vers le point de penalty puis effectue un crochet sur la gauche. Son vis-à-vis, qui s’est jeté dans un premier temps, se remet sur ses pieds et lui conteste le ballon. Les deux joueurs s’accrochent, luttent tous les deux en courant après le ballon, jusqu’à ce que l’attaquant du PSG s’effondre. Clément Turpin siffle immédiatement la faute. L'intervention de la VAR n'a pas changé la décision et Neymar a remis les siens sur de bons rails.

Aulas en colère aussi contre le contrôle anti-dopage

L'affaire du penalty n'est pas le seul problème de la soirée lyonnaise, puisque Jean-Michel Aulas s'est également plaint... du contrôle anti-dopage. "Nous avons été contrôlés dimanche dernier pour le dopage et à nouveau contre Glasgow. On vient de nous coller un troisième contrôle anti-dopage ce soir qui n’a aucun sens. Cela va nous faire rentrer très tard une nouvelle fois. J’espère que le président Vincent Labrune va faire quelque chose. Ce sont des décisions aberrantes. Ce soir, on a été très largement défavorisés", a poursuivi le président de l'OL sur la chaîne du club.

Polémique ou pas, les Lyonnais vont devoir vite réagir face à Troyes ce mercredi au Groupama Stadium, pour éviter de lâcher trop de points en route alors qu'un calendrier dément attend les Gones jusqu'à la prochaine trêve internationale.