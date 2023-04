PSG-OL: "J'ose espérer qu'ils ne sont pas blasés", l'avertissement de Galtier aux joueurs dans la course au titre

Avec ce revers concédé ce dimanche face à l'OL (1-0) en clôture de la 29e journée de Ligue 1, le PSG a désormais connu huit fois la défaite en 2023 toutes compétitions confondues. Christophe Galtier a tenu à lancer un nouvel avertissement à ses joueurs concernant la course au titre, pas encore pliée.

Six points: voilà ce qui sépare le PSG de ses deux principaux poursuivants, l'OM et Lens. Avec en prime un Paris-Lens en vue, le 15 avril prochain. Si elle semblait pliée, la course au titre de champion de France paraît désormais presque relancée, avec cette nouvelle défaite parisienne ce dimanche soir, face à l'OL.

"C'est la huitième défaite en 2023, automatiquement c'est beaucoup trop, constate amèrement Christophe Galtier en conférence de presse. Certes, nous avons des points d'avance mais match après match, on brûle nos jokers. C'est un championnat difficile, beaucoup de champions en Europe sont en difficulté, tout le monde se bat."

"Ne pas croire que les choses vont se faire de manière naturelle"

Pas épargné par les critiques, Christophe Galtier entend se battre "jusqu'au bout': "Est-ce que je suis résigné? Non. Ai-je envie de me battre? Oui, je vais me battre jusqu'au bout pour aller chercher ce titre. Il faudra évidemment un autre comportement. L'effectif était un peu éparpillé à travers le monde durant la trêve internationale, c'est un constat pas une excuse. Il peut y avoir de la fatigue mais on doit réagir de manière assez forte, sur le prochain match à Nice", insiste le technicien du PSG.

Avec un gros avertissement aux joueurs: "On doit avoir une réaction de champion. J'ai de grands joueurs, beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres, j'ose espérer qu'ils ne sont pas blasés. On doit tous avoir, à travers une unité de groupe et un collectif très fort, une réaction d'orgueil pour ne pas croire que les choses vont se faire de manière naturelle. Que tout le monde, à partir de moi, prenne conscience de la situation et du travail à fournir pour redevnir performant."