PSG-OL: la compo probable parisienne, avec Renato Sanches

Christophe Galtier ne devrait pas déroger à ses convictions contre Lyon (dimanche à 20h45), et maintenir son 5-3-2, en titularisant de nouveau le jeune Bitshiabu en défense. Renato Sanches accompagnera très probablement Marco Verratti et Vitinha au milieu.

Ce dimanche (20h45) face à l’OL, en clôture de la 29e journée de Ligue 1, le PSG espère prendre ses distances avec l’Olympique de Marseille, tenu en échec (1-1) vendredi par Montpellier. Le club de la capitale pourrait prendre jusqu’à neuf points d’avance sur son rival marseillais en cas de victoire.

Un succès à domicile, au Parc des Princes, rapprocherait les Parisiens d’un onzième titre record dans le championnat de France, un sacre qui les hisserait tout en haut du palmarès, seuls devant Saint-Etienne. Mais le PSG reste sur un cinglant revers face à Rennes, le septième toutes compétitions confondues, encaissé avant la trêve internationale. L’heure est donc au rachat pour le PSG et son entraîneur Christophe Galtier, lequel se sait menacé et dans l’obligation de nourrir une spirale de résultats positive.

Une première occasion de briller dans un grand match pour Renato Sanches?

Sergio Ramos n’étant pas capable de tenir sa place (il est absent du groupe) en raison de douleurs à un mollet, c’est le jeune El Chadaille Bitshiabu qui pourrait être aligné dans l’axe d'entrée, associé à son capitaine Marquinhos et au Portugais Danilo Pereira, l’homme à tout faire dans ce 5-3-2, capable d’évoluer dans la défense à trois comme de remonter plus haut pour muscler l’entrejeu.

Le milieu de terrain, justement, devrait être animé par deux autres joueurs de la Seleçao, Vitinha et Renato Sanches. L'ancien Lillois, qui n'aura pas apporté grand-chose à son équipe (20 apparitions, 7 titularisations) cette saison pourrait connaître sa deuxième titularisation de l'année. Dans cette configuration, l'Italien Marco Verratti débuterait dans une position de sentinelle. Lionel Messi s’est entraîné après s’être vu accorder 48h de repos à son retour de sélection, on le retrouvera donc sur le front de l’attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Les couloirs seront animés par les titulaires habituels, Achraf Hakimi à droite, et Nuno Mendes à gauche.