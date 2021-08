PSG: Neymar et Mbappé font monter la pression avec Messi, avant le match à Reims

Kylian Mbappé et Neymar ont partagé leur impatience à l’idée d’évoluer ensemble et avec Lionel Messi en Ligue 1. Les trois stars du PSG pourraient être alignées ensemble pour le déplacement de l’équipe parisienne dimanche à Reims lors de la quatrième journée de la saison.

Mauricio Pochettino a eu beau ménager le suspense lors de son passage en conférence de presse ce samedi, ses propres joueurs ont peut-être vendu la mèche pour le déplacement du PSG à Reims, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Au cœur d’une fin de mercato agitée, en raison des négociations entre Paris et le Real, Kylian Mbappé s’est fendu d’un joli message sur les réseaux sociaux. Le Brésilien Neymar en a fait autant en s’affichant tout sourire à l’entraînement du club francilien.

Il a suffi de trois émojis et d’une photo pour rassurer tous les supporters parisiens sur l’état d’esprit actuel de l’attaquant français. Du soleil et un ballon, et surtout un échange complice avec Lionel Messi. Voilà donc la raison du bonheur de Kylian Mbappé.

A l’heure où les inconditionnels du PSG espèrent que ce match à Reims ne sera pas le dernier du champion du monde 2018 avec le club de la capitale. Auteur d’un but et deux passes décisives en trois rencontres dans l’élite, l’ancien prodige de Monaco pourrait encore faire grossir son bilan contre les Champenois.

Premier match de la saison pour Neymar et Messi?

Revenu tardivement de la Copa America, où il atteint la finale avec le Brésil, Neymar pourrait lui effectuer sa première apparition de la saison lors du voyage en Champagne.

A l’image de Kylian Mbappé, l’international auriverde a affiché sa joie sur les réseaux sociaux. L’occasion de confirmer qu’il était apte à jouer. "Prêt pour demain", a ainsi posté l’ancien joueur de Santos et du Barça.

Et le retour sur les terrains de Neymar pourrait également donner lieu à de belles retrouvailles avec son ami Lionel Messi. Adversaire depuis 2017 et l’arrivée du Brésilien à Paris, les deux compères du Barça sont à nouveau réunis et pourraient affronter Reims dimanche.

"Nous n’avons pas encore donné le groupe, on s’est bien entraîné. Ils feront sûrement partie de ce groupe, a estimé Mauricio Pochettino au sujet de ses trois stars. Mais on n’a pas encore décidé s’ils joueront dès le départ lors de ce match." Que les Rémois se méfient, si le trio Mbappé-Messi-Neymar est aligné ensemble, il pourrait bien vouloir sortir le grand jeu histoire de fêter ça.