PSG: la première de Messi à Reims a été l’événement télévisé le plus regardé en Espagne

La rencontre Reims-PSG a bénéficié d’un dispositif particulier en Espagne, où la grande première de Lionel Messi avec le maillot parisien a largement été suivie. Le match de Ligue 1 a même été l’évènement télévisé le plus regardé du pays, dimanche.

Même parti, Lionel Messi passionne toujours autant en Espagne. Si le club du néo-parisien a ostensiblement été hué par le public du Camp Nou dimanche à la 10e minute de Barça-Getafe (2-1), les performances du génie argentin restent elles toujours scrutées par-delà les Pyrénées. Et sa grande première sous le maillot du Paris Saint-Germain, pour une demi-heure tranquille lors de Reims-PSG (0-2), a largement été suivie.

Retransmise sur Twitch et Telecinco – chaîne de télévision espagnole du groupe Mediaset, qui a payé les droits uniquement pour retransmettre cette rencontre de L1 –, alors que les trois premières levées du championnat n’avaient bénéficié d’aucune couverture, la rencontre de clôture de la quatrième journée de Ligue 1 a attiré les foules.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct le PSG en Ligue des champions

Reims-PSG sous-licencié par l’agence Kosmos de Gerard Piqué

Selon le Mundo Deportivo ce lundi, les débuts de Messi avec le PSG ont été sur Telecinco l’événement télévisé le plus regardé de la journée de dimanche en Espagne, avec une audience de 2,21 millions de téléspectateurs (pic à 2,92 millions à 22h27), correspondant à 18,6% de part de marché moyenne, et même plus de 22% après l’entrée en jeu de l’Argentin. La société Kosmos, présidée par Gerard Piqué et qui a acquis les droits TV de la Ligue 1 en Espagne pour les trois prochaines saisons juste après la signature de Messi à Paris, avait sous-licencié la rencontre à Telecinco.

La rencontre a également été relayée sur Twitch, via la chaîne de l’influenceur et proche de Messi, Ibai Llanos. Le streamer aux 7,6 millions d’abonnés sur la plate-forme de diffusion de vidéos en direct a communiqué les chiffres réalisés par sa chaîne, assurant avoir atteint un pic de 500 000 personnes, et que 2 millions d’individus se sont connectés en tout durant la rencontre. "C’est absolument fou rien qu’avec les gens d’Espagne. Mille mercis, du fond du cœur. Vous êtes très grands", a écrit Ibai Llanos sur son compte Twitter.