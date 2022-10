PSG – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

C’est le premier classico de la saison ! Ce dimanche, assistez au choc des titans entre le PSG et l’OM. Vous souhaitez savoir à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – OM ? C’est par ici !

Le PSG sort de deux matchs nuls contre Reims (0-0) et le Benfica (1-1). Toutefois, les Parisiens demeurent en tête du championnat avec 26 points, suivis de près par Lorient (25 points) et Marseille (23 points).

Regardez le match Profitez de l'offre Prime Video Regardez le match PSG - OM grâce à l'offre Amazon Prime Video J'en profite

L’enjeu de cette rencontre est donc capital pour le PSG, qui sera privé de Sergio Ramos, suspendu. Du côté de l’OM, les joueurs phocéens ont perdu leur dernier match de Ligue 1 Uber Eats face à Ajaccio (1-2). Les coéquipiers d’Amine Harit doivent réussir ce match pour ne pas chuter dans le classement. Vous souhaitez savoir à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – OM ? C’est par ici !

Regardez le match PSG – OM ce week-end !

Le classico PSG – OM a lieu ce dimanche 16 octobre à 20 heures 45, en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Vous pouvez regarder la rencontre, mais aussi les émissions spéciales d’avant et après match, en souscrivant l’offre d’abonnement mensuelle Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois. Jusqu’au 22 novembre inclus, vous profitez également d’une réduction de 30 euros sur l’offre saison, au prix de 69 euros par an au lieu de 99 euros par an. Une fois inscrit, vous accédez immédiatement à l’ensemble des matchs diffusés sur la chaîne, ainsi qu’aux bonus et documentaires consacrés au championnat. Par ailleurs, la chaîne Le Pass Ligue 1 vous permet de regarder en multiplex les duels joués à la même heure. Ainsi, vous ne manquez aucune action. Enfin, activez l’option “Stadium FX” pour vivre chez vous l’ambiance et la ferveur des tribunes.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.