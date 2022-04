PSG-OM: "Ce ne sont pas les Marseillais qui ont le plus à perdre", juge Di Meco

Lors du Super Moscato Show ce vendredi, Eric Di Meco a estimé que l'OM n'avait rien à perdre pour son "Classique", ce dimanche soir face au PSG lors de la 32e journée de Ligue 1. L'ancien joueur phocéen est confiant au vu de la dynamique affichée par les joueurs de Jorge Sampaoli.

Qualifié ce jeudi pour les demi-finales d'Europa Conference League après sa victoire sur le terrain du PAOK Salonique (1-0), l'OM peut désormais nourrir de belles ambitions pour la fin de saison. Outre ce parcours en Europe, l'équipe de Jorge Sampaoli a l'avantage dans la course à la deuxième place en Ligue 1 avant le sprint final. Dimitri Payet et ses coéquipiers pourraient réaliser un gros coup ce dimanche (20h45) au Parc des Princes, s'ils viennent battre le PSG lors du "Classique".

Après 31 journées, l'OM se situe à 12 points du PSG mais dispose de trois unités d'avance sur Rennes, son plus proche poursuivant. Actuel quatrième, Strasbourg est déjà relégué à sept points. Victorieux de ses huit derniers matchs, le club phocéen va se présenter en tout cas en pleine confiance.

"Quand on regarde la confiance du côté marseillais en ce moment et ce qu'il se passe dans le vestiaire et sur le terrain, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer au Parc, a estimé Eric Di Meco ce vendredi dans le Super Moscato Show sur RMC. Maintenant, quand tu joues face à une équipe qui a des individualités aussi fortes et notamment Mbappé, tu es obligé d'être sur la réserve. Mais j'ai l'impression que ce ne sont pas les Marseillais qui ont le plus à perdre. Ils ont un petit matelas sur les poursuivants et j'ai l'impression que c'est le match qui peut permettre aux Parisiens de finir correctement la saison. Parce que si ça tourne au vinaigre sur cette rencontre, comment ça va réagir au Parc et pour le club parisien?".

Di Meco note la "progression" de Sampaoli

Sorti dès les huitièmes de finale de Ligue des champions par le Real Madrid, le PSG n'a plus que le championnat à jouer. Et ce "Classique" face à l'OM pourrait être l'occasion d'un dernier frisson. "J'aimerais être dans la position des joueurs de l'OM. Ils n'ont pas une grosse pression. L'effectif est bon et solide en ce moment, le collectif est fort. L'entraîneur progresse aussi à l'OM", a jugé Di Meco.

Après ses très bonnes performances en Europe, Steve Mandanda pourrait bousculer la hiérarchie au poste de gardien de but, en concurrence avec Pau Lopez. "On a tendance à perdre la mémoire mais Sampaoli a été longtemps un têtu, même avec Mandanda. Là, on a l'impression qu'il est peut-être prêt à le faire jouer alors qu'à un moment donné, il ne le faisait plus jouer, a noté l'ancien joueur de l'OM. C'était le vilain petit canard. On a vraiment l'impression qu'il a progressé dans la gestion de son vestiaire. Je me dis qu'ils vont aller au Parc avec une confiance monstre. Y a de quoi se régaler de les embrouiller."