Conference League: que vaut le Feyenoord, futur adversaire de l’OM en demi-finale?

L'OM a éliminé le PAOK ce jeudi pour rejoindre le dernier carré de la Conference League. RMC Sport se penche sur le prochain adversaire du club marseillais en demi-finale: le club néerlandais du Feyenoord Rotterdam.

L’OM a solidement décroché son billet pour les demi-finales de la Conference League après sa victoire en Grèce ce jeudi sur le terrain du PAOK Salonique (0-1). Les 28 avril et 5 mai prochains, le club marseillais jouera sa place en finale face au Feyenoord Rotterdam. Tombeur du Slavia Prague au tour précédent, le club néerlandais va offrir une belle confrontation aux Phocéens.

Vainqueur de la Ligue des champions en 1970 et de deux titres en Coupe de l’UEFA (1974 et 2002), le club de Rotterdam reste depuis dans l’ombre de l’Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven. Dernier représentant des Pays-Bas en Europe cette saison, le groupe entraîné par Arne Slot peut en profiter pour briller à l'international.

Un football offensif et spectaculaire

Au terme d’une grosse prestation collective, Feyenoord a éliminé le Slavia Prague ce jeudi en Tchéquie (1-3). Longtemps connu pour son jeu rugueux et un style assez limité, le club de Rotterdam fait aujourd'hui partie des équipes les plus offensives des Pays-Bas. C’est simple, Feyenoord n’a bouclé que cinq matchs (sur un total de 45 rencontres) sans marquer. Fini le jeu dur et les contres, place à un gros pressing et un football basé sur la possession.

"C’est plutôt offensif comme jeu. Arne Slot a complètement transformé le Feyenoord, indique pour RMC Sport Ruben Slagter, journaliste de sport néerlandais installé à Paris. En termes d’identité c’était toujours des bosseurs avec lequel le public s’identifie. Mais depuis qu’il est là, il y a un vrai système de jeu. Cela presse haut en général, surtout à domicile. […] Le match contre le Slavia à domicile (3-3) peut aussi se terminer sur un 6-5 sans problème. On veut marquer plus que l’adversaire plutôt que l’empêcher de marquer."

Une défense très friable et un gros point noir dans les buts

Mais une telle volonté de bien jouer s’accompagne aussi d’une certaine fragilité défensive. A force de se ruer en attaque, l’équipe a perdu au niveau de l’équilibre défensif et laisse parfois de gros espaces dans le dos ses latéraux. Feyenoord n’est pas non plus habitué à jouer beaucoup de gros matchs aux Pays-Bas.

"Dans le championnat, ils jouent peut-être trois ou quatre fois dans l’année face à des équipes à leur hauteur, analyse encore cet observateur de l’Eredivisie. Ils sont moins fort que l’Ajax ou le PSV mais quand ils jouent contre des clubs comme l’AZ Alkmaar, par exemple, on voit un peu les limites en défense. Même contre le Slavia, qui n’est pas une équipe incroyable, on a vu que face un gros pressing la défense peut craquer."

Parmi les gros soucis du prochain adversaire de l’OM, et les partenaires d’Arkadiusz Milik seraient bien inspirés d’en profiter, le poste de gardien. L’habituel titulaire et international néerlandais Justin Bijlow est forfait pour le reste de la saison. Son remplaçant Ofir Marciano n’offre que très peu de garanties. "Le gardien qu’ils ont en ce moment, l’Israélien Marciano, il est nul, tranche Ruben Slagter. Il est faible. L’absence de Biljow une bonne nouvelle? C’est ça, oui."

Le "seul objectif" de la fin de saison pour Feyenoord

A l’image de l’OM en Ligue 1, le Feyenoord ne peut plus jouer la gagne en championnat. Mais contrairement aux protégés de Jorge Sampaoli qui risquent de batailler jusqu’au bout pour arracher la deuxième place, les Néerlandais ne devraient pas avoir trop de problème pour arracher le podium. Troisième derrière l’Ajax et le PSV, le club de Rotterdam possède trois points d’avance sur son premier poursuivant et 25 longueurs de mieux que la première équipe à ne pas se qualifier pour l’Europe. En clair, Feyenoord est presque assuré de jouer l’Europe et a fait d’un titre en Conference League son objectif de la fin de saison.

"Je ne sais pas si c’est le vrai objectif de la saison mais c’est le seul qu’ils ont en ce moment au Feyenoord, explique encore le journaliste. Oui c’est important pour eux de terminer troisième mais en Europe il y a un vrai coup à chercher. Il ne faut pas l’oublier mais ils jouent depuis août en Conference League. Ils ont commencé contre un club kosovare (le FC Drita, ndlr) avec des mecs qui mangeaient au McDo avant de joueur contre Feyenoord à Rotterdam. Ils s’étaient presque fait sortir (une victoire 3-2 au retour après avoir été menés, ndlr). Petit à petit dans le club, et surtout chez les supporters, les joueurs comme le staff ont eu le sentiment depuis octobre que l’objectif est d’aller à Tirana pour la finale de Conference League. En ne finissant pas dans les deux premiers en championnat, le reste n’est plus trop intéressant pour eux."

Bloquer le duo Kökcü-Til au milieu

Arrivé au Feyenoord chez les jeunes, Orkun Kökcü est la rampe de lancement de cette équipe. Véritable métronome dans l’entrejeu du club néerlandais, l’international turc aux 14 sélections fait partie des meilleurs passeurs du championnat des Pays-Bas. Depuis le début de saison, le joueur de 21 ans a déjà distribué 2088 passes avec une belle réussite (86%). Mieux, le Turc parvient souvent à trouver ses coéquipiers dans la moitié de terrain adverse.

Pas avare d’efforts défensifs, le relayeur reçoit beaucoup de cartons jaunes (9 en 43 apparitions cette saison) mais sa grosse activité lui permet aussi de souvent se trouver à la conclusion des actions du Feyenoord. Avec 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, c’est l’homme qui initie les actions dangereuses pour l’équipe batave. Si la défense de l’OM ne veut pas encaisser de but ou donner trop de travail à Steve Mandanda, elle ferait bien de bloquer Orkun Kökcü et de l’empêcher de jouer dans un fauteuil au centre du terrain.

Guus Til et Orkun Kökcü avec Feyenoord, le 21 novembre 2021 © Icon Sport

Et quand ce n’est pas Kökcü qui apporte le danger, c’est Guus Til. Positionné plus haut que son coéquipier sur le terrain, le Néerlandais traîne souvent à l’entrée de la surface ou dans la zone entre le milieu et la défense adverse.

Adroit techniquement, cela lui a permis de punir les rivaux du Feyenoord et de marquer 21 buts en 43 apparitions cette saison. Là encore, si William Saliba et Duje Caleta-Car veulent passer deux matchs assez tranquilles en Conference League, il ne faudra pas laisser trop de liberté à Guus Til. Absent lors du quart de finale retour remporté contre le Slavia à Prague (1-3), le néo-international aux 4 capes avec les Oranje aura à cœur de briller lors de la double confrontation face à l’OM.

Sinisterra et Dessers, le poison et le buteur "limité" mais efficace

Parmi les autres atouts de cette équipe de Feyenoord, deux attaquants risquent de poser de gros problème à la défense de l’OM. Les deux grands acteurs de la qualification arrachée à Prague, Cyriel Dessers et Luis Sinisterra finissent la saison en trombe. Le Nigérian arrivé sur la pointe des pieds à la fin du mercato estival en provenance de Genk s’est totalement relancé avec Rotterdam. Après un début de saison poussif, il a gagné sa place de titulaire et enchaîne les grosses prestations. Son doublé face au Slavia a mis son équipe sur la route de l’OM en Conference League.

"Dessers c’est vraiment l’attaquant type du Feyenoord. Ils ont tellement eu d’attaquant comme ça, détaille Ruben Slagter. D’une certaine manière c’est un peu comme Dirk Kuyt, un mec qui bosse toute la journée mais parfois il te frustre pendant le match. Après techniquement, c’est quand même limite. Il n’y a pas un club au-dessus de Feyenoord qui va vouloir le prendre."

Patrik Walemark avec Luis Sinisterra et Cyriel Dessers lors de Slavia-Feyenoord, le 14 avril 2022 © Icon Sport

Mais voilà, à Rotterdam tout se passe bien pour lui et l’OM devra s’en méfier. Surtout si Arne Slot décide encore de l’associer à Luis Sinisterra. Le Colombien est le vrai poison de cette équipe. Vif et agile, ses dribbles font mal aux défenseurs adverses. "Lui c’est une autre histoire, estime finalement le journaliste néerlandais. Il cartonne depuis le début de la saison. Quand on parle purement talent et potentiel, c’est le meilleur qu’ils ont au Feyenoord en ce moment. […] C’est le danger principal."

Légèrement favori de cette double confrontation face au club néerlandais, l’OM devra jouer à 100% pour éliminer cette équipe du Feyenoord et avoir l’opportunité de soulever le premier trophée de la Conference League le 25 mai en Albanie.