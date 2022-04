Conference League: l’OM rejoint le PSG et Monaco dans l’histoire des Coupes d’Europe

Qualifié pour le dernier carré de la Conference League après sa victoire 1-0 jeudi sur la pelouse du PAOK, l’Olympique de Marseille rejoint le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco dans la légende européenne.

S’ils se retrouveront dimanche soir en Ligue 1 pour un Classique particulièrement attendu, l’Europe reste bien souvent le terrain de jeu favori des deux ennemis jurés du foot français. Pas du point de vue des confrontations directes, mais plutôt par sa symbolique. Et à ce petit jeu, l’Olympique de Marseille peut se targuer depuis jeudi soir d’avoir rejoint le Paris Saint-Germain dans l’histoire des Coupes d’Europe.

>> Revivez PAOK-OM minute par minute

Vainqueur du PAOK Salonique en quart de finale d’Europa Conference League (3-1 en cumulé aller-retour) et qualifié pour le dernier carré de petite dernière des compétitions européennes, Marseille se hisse pour la 7e fois de son existence en demi-finale d’une Coupe d’Europe. Dans le détail: deux fois en C1, une fois en C2, trois en C3 et une fois désormais en C4. Les Olympiens égalent ainsi le record pour un club français co-détenu par Paris (3 fois en C1, 3 fois en C2, 1 fois en C3), mais aussi Monaco (4 fois en C1, 2 fois en C2 et 1 fois en C3).

Un format particulier en 1993

En 1992-93, lorsque l’OM a décroché la Ligue des champions, les joueurs de Raymond Goethals n’avaient pas disputé de demi-finale à proprement parler, le format cette année-là proposant une phase de groupes (deux mini-championnats de quatre équipes chacun, dont les deux vainqueurs se retrouvaient en finale) remplaçant les quarts et les demies.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'Europa Conference League

Quatre ans après son épopée en Ligue Europa, achevée sur une défaite en finale contre l’Atlético de Madrid, l’Olympique de Marseille retrouve le dernier carré d’une compétition européenne, porté par sa 7e victoire consécutive sur la scène européenne (une en Ligue Europa, six en Europa Conference League). Le 28 avril (aller) et le 5 mai (retour), les partenaires de Dimitri Payet affronteront les Néerlandais du Feyenoord Rotterdam.