PSG-OM: décision samedi pour Messi, qui va mieux

Forfait pour PSG-Benfica (1-1) mardi en Ligue des champions, Lionel Messi est encore incertain pour le choc de la 11e journée de Ligue 1 et la réception de l'OM au Parc des Princes dimanche. La décision sera prise samedi.

Un PSG-OM avec ou sans Lionel Messi? La question n'est pas encore tranchée. L'Argentin était forfait mardi soir pour la réception de Benfica (1-1) en Ligue des champions, en raison d'un pépin physique. Mais les nouvelles sont plutôt bonnes le concernant, même s'il est toujours en délicatesse avec son mollet.

Les nouvelles sont plutôt bonnes

L'ancien joueur du Barça se soigne et va de mieux en mieux. Le staff espère pouvoir le faire jouer dimanche lors du Classique, le choc de clôture de la 11e journée de Ligue 1. La décision finale sera prise samedi, lors de la dernière séance d'entraînement à huis-clos.

"Leo a senti une gêne au mollet lors du premier match de la confrontation contre le Benfica. On pensait, et lui aussi pensait pouvoir participer au match de mardi. Finalement c’est encore limite, a estimé l'entraîneur du club de la capitale ce lundi. Il y a eu très peu de délais, six jours, entre les deux matchs et c’est un mollet. Cela va beaucoup mieux, il est très confiant mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance-là, il a préféré s’abstenir", avait expliqué Christophe Galtier lundi.