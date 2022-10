PSG-OM: "Galtier dégage quelque chose de positif", Ménez convaincu par le coach parisien

A quelques heures du choc entre le PSG et l’OM, Jérémy Ménez a donné son avis sur cette affiche de la 11e journée de Ligue 1 (20h45). L’ancien attaquant parisien mise sur une victoire de son club de cœur et salue le début de saison de Christophe Galtier sur le banc.

Il a défendu les couleurs de dix équipes durant sa carrière, de la France à l’Italie, en passant par la Turquie et le Mexique. Mais il a toujours vibré pour le PSG. Un club dont il a porté le maillot durant trois saisons, entre 2011 et 2013. Au crépuscule de sa carrière, Jérémy Ménez, consultant RMC Sport, reste un fervent supporter des Rouge et Bleu. L’attaquant de 35 ans, qui évolue à la Reggina depuis l’été 2020 (en Serie B), sera évidemment devant sa télévision pour suivre le choc entre Paris et Marseille, ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (20h45). Et il s’attend à une rencontre disputée au Parc des Princes.

"L’écart s’est réduit au niveau des points, c’est sûr, par rapport aux saisons précédentes. Après sur le papier, on ne va pas se le cacher, Paris est nettement supérieur, même si on voit depuis pas mal de semaines que Marseille joue bien et obtient des résultats, estime l’international français (24 sélections, 2 buts). Mais sur un match comme ça, tout peut basculer. La forme du moment n’est pas très importante, même si c’est toujours mieux d’aborder le match sur une pente positive."

Ménez voit le PSG battre l’OM

A l’heure des pronostics, Jérémy Ménez mise sur les coéquipiers de Kylian Mbappé: "Moi, je suis Parisien, donc ça ne va pas être une grande surprise. Je pense que si Paris joue comme il sait le faire, il devrait gagner. Après, Marseille aura aussi à cœur de montrer un beau visage. Ils restent sur de bons résultats et vont jouer leur vatout. Je pense que ça va être un beau match. Un petit prono? 2-0 pour Paris!"

Au-delà de ce PSG-OM, le natif de l’Essonne est plutôt conquis par les débuts de Christophe Galtier sur le banc des champions de France: "Galtier a réussi à s’adapter rapidement quand même, parce que c’était un vrai challenge pour lui d’arriver au PSG. Pour l’instant, il s’en sort bien, même si les trois derniers matchs laissent un petit goût amer. Mais dans l’ensemble, c’est positif. Et puis, une saison c’est long. Il y a des toujours des périodes avec des résultats plus en dents de scie. Ça fait partie aussi d’une saison. Moi, j’aime bien. Et puis je trouve qu’il dégage quelque chose de positif, une certaine confiance. En plus, c’est un entraîneur français. C’est bien aussi. A voir comment il va finir cette saison."