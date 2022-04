PSG-OM: “Nous ne sommes pas complexés”, Ünder et Marseille prêts pour le Classique

Alors que l’OM se déplace jeudi dans l’enfer de La Toumba à Thessalonique, en Ligue Europa Conférence, un autre match occupe l’esprit des Marseillais: celui face au PSG dimanche en Ligue 1. Pas de quoi intimider Cengiz Ünder.

En cette veille de déplacement chez le PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence, lestêtes de l'OM sont déjà un peu tournées vers le Parc des Princes pour le Classique de dimanche. Dans un long entretien accordé à La Provence et publié ce mercredi, le virevoltant ailier turc Cengiz Ünder s’est exprimé sur ce match si particulier qu’est PSG-OM: "C’est le match phare du championnat français. On affronte une équipe qui a beaucoup de joueurs talentueux, avoue t-il. Mais notre objectif, c’est de ramener des points."

Mis à part le côté comptable, Ünder insiste sur l’aspect mental: "Nous sommes en forme, nous ne sommes pas complexés. Nous irons là-bas pour jouer et garder la seconde place." Un enthousiasme partagé par Amine Harit dans Le Vestiaire spéciale OM, diffusé sur RMC Sport 1 lundi: "On vient de Paris. Frère, tu vas voir, on va avoir la dalle."

Avant de se frotter au leader de la Ligue 1, les Marseillais devront se défaire du PAOK en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence, après la courte victoire au Vélodrome (2-1).

Une première saison convaincante

Cengiz Ünder, passeur décisif contre le PAOK, ne cache pas ses ambitions avant d’affronter le PSG et il y a de quoi le comprendre. Arrivé l’été dernier en provenance de Leicester City, l’ailier turc n’a pas mis longtemps pour se mettre le public du Vélodrome dans la poche. Impliqué sur 17 buts depuis le début de la saison (12 buts et 5 passes décisives), l’ancien de l’AS Rome est l’un rare des joueurs offensifs de l’OM montrant une régularité sans faille. La défense parisienne est prévenue.